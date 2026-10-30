Цена золота упала ниже 3,9 тыс. долларов впервые за год

Цена золота впервые с октября 2025 года опустилась ниже 3,9 тыс. долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Снижение ускорилось до более чем 3%. По состоянию на 20:10 мск цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 131,15 доллара (3,25%), до 3900,25 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости».

Минутами ранее показатель впервые с 3 октября 2025 года опускался ниже 3,9 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 октября биржевая цена на золото опустилась почти на 2%, пробив отметку в 4 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с июля.

В начале месяца мировая биржевая стоимость золота упала ниже отметки в 4,1 тыс. долларов за тройскую унцию.

Летом цена на драгоценный металл превышала 4,6 тыс. долларов на фоне ослабления американской валюты.