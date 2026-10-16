«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».3 комментария
Новак: Минобороны и нефтяники занялись усилением ПВО для защиты НПЗ
Новак: Нефтяные компании и Минобороны работают над усилением ПВО для защиты НПЗ
Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтяные компании работают совместно с Министерством обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.
Вопрос обеспечения безопасности предприятий обсуждался в кулуарах проходящего в Москве международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
«Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают, в том числе, и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны. Это первая – это активная защита», – заявил Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг средства ПВО сбили четыре ракеты и 69 беспилотников при атаке на НПЗ в Рязани.
Президент Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба заводам после украинских ударов.
В среду российские власти объявили о завершении ремонта на ряде нефтеперерабатывающих предприятий.