Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Власти объявили о завершении ремонта на ряде российских НПЗ
Новак: Ряд НПЗ вышли в работу после ремонтов
Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на отечественном топливном рынке значительно улучшилась благодаря завершению ремонта на ряде предприятий и усилению их защиты.
По его словам, ряд российских нефтеперерабатывающих заводов возобновили работу после завершения ремонтов, передает ТАСС.
«Ситуация улучшается. Вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, с федеральными органами исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – сказал Новак.
Он подчеркнул, что стабилизация также связана с повышением уровня безопасности на объектах энергетической инфраструктуры. По словам вице-премьера, предприятия продолжают усиливать защиту от возможных атак, сообщает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак поручил активизировать снабжение регионов топливом.
В понедельник он допустил экспорт российского дизтоплива в объеме 3,5 млн тонн в месяц.
На прошлой неделе вице-премьер пообещал полностью снабдить отечественный рынок дизелем.