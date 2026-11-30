На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Лавров назвал призывы Рютте готовиться «к войне» полным безумием
Слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовить общество «к войне» являются полным безумием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в статье «Европа и украинское урегулирование» для газеты «Ведомости» написал, что в Европе открыто прогнозируют и даже планируют вооруженный конфликт с Россией в горизонте трех–пяти лет, закрепляя в доктринальных документах определение страны как «основной, прямой и долгосрочной угрозы».
Глава МИД напомнил, что генсек НАТО Марк Рютте 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Берлине заявил о необходимости готовить все общество «к войне». «Это полное безумие. Президент России Путин неоднократно подчеркивал: мы никому не угрожаем, ни на кого нападать не собираемся. Но на прямую агрессию будем отвечать. И тогда война будет другой – очень короткой», – подчеркнул Лавров.
Министр указал, что в случае официального присутствия на Украине регулярных войск стран НАТО многократно повышается риск прямого боестолкновения альянса с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о рассмотрении европейскими странами Украины как антироссийского плацдарма и о срыве попыток мирного урегулирования.
На прошлой неделе Рютте призвал государства альянса готовить гражданское общество к возможной войне и укреплять военную устойчивость.
В сентябре заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке стран НАТО к прямому военному конфликту с Москвой и закреплении образа России как долговременной угрозы.