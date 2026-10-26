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Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ
Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.
Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».
В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.
В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.