Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

«В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.