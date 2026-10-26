Times: Украине необходимо отказаться от русскоязычных регионов и Крыма

Tекст: Елизавета Шишкова

По мнению журналиста, Киеву необходимо отказаться от претензий на Крым, воссоединившийся с Россией после референдума в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times. «Далее – пересмотр статуса восточных территорий, где для большинства жителей русский язык является родным», – написал Пэррис.

Он считает, что Украине не стоит стремиться к членству в НАТО, однако вступление в ЕС вполне возможно. Пэррис также призвал сторонников продолжения конфликта стать реалистичнее и перейти к конкретным предложениям по урегулированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение территориального вопроса в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

Он отказался выносить на публичное обсуждение детали возможного урегулирования на Украине во избежание ущерба для будущего мирного процесса.

В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.