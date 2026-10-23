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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    23 октября 2026, 02:03 • Новости дня

    Марочко заявил о серьезных оборотах наступления ВС России в Запорожской области

    Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные взяли очень серьезные темпы при наступлении в Запорожской области, освободив три населенных пункта за трое суток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние трое суток Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об освобождении ряда населенных пунктов в Запорожской области. Три дня – три населенных пункта. Это означает, что наши военнослужащие набрали очень серьезные обороты в наступлении, и маховик раскручивается», – сказал Марочко ТАСС.

    По данным Минобороны, 22 октября Вооруженные силы России освободили Мировку, 21 октября – Юльевку, а 20 октября – Тимошевку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России в ходе освобождения Юльевки в Запорожской области установили контроль над важнейшими укреплениями украинской армии.

    Во вторник военный эксперт Андрей Марочко заявил о крушении линии фронта противника после потери контроля над Омельником.

    В августе российская армия взяла под контроль Зеленое в Запорожской области.

    22 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по Киеву

    ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве

    Названы цели массированного удара по Киеву
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям в украинской столице, где производились беспилотники и ракеты для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В Киеве было поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9, указало ведомство в Max.

    Также под удар попали складской комплекс, переоборудованный для выпуска дронов и барражирующих боеприпасов Hornet, промышленное предприятие по производству беспилотников и компонентов для робототехнических комплексов, а также склад дронов и реактивных ускорителей.

    Кроме того, в Киеве был поражен автожелезнодорожный Южный мост, по которому перевозились военные грузы. В Одесской области целями стали объекты инфраструктуры порта Килия, где разгружали и хранили военное имущество, поставляемое из-за рубежа. На переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВС России поразили на Украине заводы по производству ракет и дронов. Во вторник в Кировоградской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. В тот же день в Житомирской области пострадали объекты железнодорожной инфраструктуры.

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    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 06:05 • Новости дня
    Боевики ВСУ прятались в мешках для трупов для нападения в спину

    Солдаты ВСУ притворялись мертвыми при зачистке опорных пунктов в Червоном Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие ложились в мешки для трупов во время зачистки опорных пунктов в населенном пункте Червоный Яр Запорожской области, чтобы атаковать российских бойцов со спины.

    Бойцы группировки войск «Восток» при зачистке украинских позиций обнаруживали лежавших на земле людей в мешках, которые оказывались живыми солдатами противника, передает РИА «Новости».

    «Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того, как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но у них ничего не вышло», – рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Бальтазар.

    По словам военнослужащего, попытки застать российских бойцов врасплох подобным способом украинские солдаты предпринимали несколько раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» сорвали наступление украинских подразделений в Запорожской области. Также Минобороны сообщило о создании условий для продвижения российских войск на этом направлении. Помимо этого, украинские подразделения начали хоронить погибших сослуживцев прямо на боевых позициях.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Украинская ПВО пропустила все российские ракеты за ночь

    Украинские средства ПВО не смогли перехватить ни одной российской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Задействованные Украиной средства ПВО минувшей ночью не смогли перехватить ни одной российской баллистической или крылатой ракеты, следует из данных Генштаба ВСУ.

    Согласно данным Генерального штаба ВСУ, задействованные Украиной средства ПВО за минувшую ночь пропустили все выпущенные баллистические и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Вооруженные силы Украины уже не в первый раз признают неспособность отразить удары по объектам, используемым в военных целях. На этом фоне Владимир Зеленский регулярно запрашивает у западных стран дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов ПВО Patriot.

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    СМИ сообщили, что в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Мировку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Мировку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Васильковского, Диброва, Коломийцев Днепропетровской области, Барвиновки, Воскресенки и Вольнянки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 245 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ около Революционного, Новоужвиновки, Колодезного, Бугаевки, Котовки и Избицкого Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кровным, Хотенью, Бариловкой и Лужками.

    Противник при этом потерял более 230 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Гавриловки, Кондратовки и Василевской Пустоши Донецкой Народной Республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 185 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии западного производства и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии у Криницы, Роганского, Новодонецкого, Шиловки, Каменки, Староварваровки, Белозерского, Новоявленки ДНР и Ленинского Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    Днем ранее они освободили запорожский Тимашевск.

    До этого российская армия освободила запорожский Омельник.

    А в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    22 октября 2026, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали несколько украинских офицеров на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила диверсионную группу ВСУ и ликвидировала несколько украинских офицеров на Сумском направлении.

    На Сумском направлении штурмовые подразделения «Севера» сохраняют высокие темпы продвижения, несмотря на активное укрепление обороны ВСУ, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Под Конотопом инженерные подразделения ВСУ создают подземный командный пункт бригадного уровня. Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Глухова, Ахтырки, Дорошовки, Степного, Спасского, Коренка и Лебедина.

    В Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» ведут стрелковые бои у населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Никольское. «В ходе одного из боев уничтожена ДРГ противника из состава третьего полка ССО Украины. Ликвидировано несколько вражеских офицеров», – говорится в сообщении.

    В Шосткинском районе российские штурмовые группы продолжают продвижение по лесопосадкам в направлении Коренка, а в Краснопольском районе – в районе населенного пункта Турья.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках фронта, штурмовые группы «Северян» продвигаются на юг при поддержке авиации, артиллерии и систем залпового огня «Солнцепек».

    Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по целям в районах Великого Бурлука, Одноробовки, Избицкого, Бугаевки, Подсреднего, Хатнего, Колодезного, Черкасской Лозовой и Мартового.

    На Липцовском направлении подразделения «Севера» продвинулись в районах Новой Казачьей и Токаревки, суммарное продвижение за сутки составило около 400 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях наиболее ожесточенные бои идут в районе Приколотного, отмечены успехи у Бугаевки, Малого Бурлука и Соснового Бора.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» поразили цех по производству беспилотников в Чернигове, а также позиции подразделения Госпогранслужбы Украины и бригады ВСУ в районе Горска и Погорельцев.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг группировка «Север» за ночь уничтожила 154 беспилотника ВСУ, летевших вглубь России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    22 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    ВС России поразили на Украине заводы по производству ракет и дронов

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

    ВС России поразили на Украине заводы по производству ракет и дронов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска провели атаку с использованием высокоточного оружия и беспилотников, поразив заводы оборонно-промышленного комплекса, транспортную инфраструктуру в Киеве и портовые объекты в Одесской области, сообщило Минобороны.

    В ночь на четверг российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и дронов большой и средней дальности.

    Кроме того, под удар попали объекты транспортной инфраструктуры в Киеве. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Житомирской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Во вторник в Кировоградской области пострадало еще одно подобное сооружение. В воскресенье на территории Тернопольской области после удара оказался поврежден энергообъект.

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    22 октября 2026, 06:26 • Новости дня
    Российские военные приблизились к городу Запорожье

    Освобождение Юльевки сократило расстояние для наступления на Запорожье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Взятие населенного пункта Юльевка в Запорожской области позволило российской армии сократить расстояние до самого города Запорожье, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Фактически это еще один шаг к сокращению расстояния до Запорожья и расширение плацдарма для наступления сразу на несколько направлений», – сообщил собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России освободили запорожские населенные пункты Червоный Яр и Юльевка. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих со взятием поселка. В понедельник военное ведомство раскрыло детали взятия под контроль Омельника.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Мирошник назвал способ «отрезвить» Зеленского

    МИД: Жесткий военный ответ является единственным способом отрезвить Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что привести Владимира Зеленского в сознание способен только отрезвляющий жесткий военный ответ.

    «Только отрезвляющий жесткий военный ответ способен привести в сознание одурманенного иностранной поддержкой диктатора», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

    Дипломат выразил такую точку зрения в ходе телемоста, посвященного эскалации террористической войны со стороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об увеличении интенсивности ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

    В среду дипломат рассказал об использовании фосфорных боеприпасов украинскими военными в Харьковской области.

    Во вторник внешнеполитическое ведомство заявило о массированных атаках украинских войск на Алешкинский округ Херсонской области.

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