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Марочко заявил о серьезных оборотах наступления ВС России в Запорожской области
Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области
Российские военные взяли очень серьезные темпы при наступлении в Запорожской области, освободив три населенных пункта за трое суток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За последние трое суток Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об освобождении ряда населенных пунктов в Запорожской области. Три дня – три населенных пункта. Это означает, что наши военнослужащие набрали очень серьезные обороты в наступлении, и маховик раскручивается», – сказал Марочко ТАСС.
По данным Минобороны, 22 октября Вооруженные силы России освободили Мировку, 21 октября – Юльевку, а 20 октября – Тимошевку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России в ходе освобождения Юльевки в Запорожской области установили контроль над важнейшими укреплениями украинской армии.
Во вторник военный эксперт Андрей Марочко заявил о крушении линии фронта противника после потери контроля над Омельником.
В августе российская армия взяла под контроль Зеленое в Запорожской области.