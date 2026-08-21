Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Восток» освободили Зеленое в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

На прошедшей неделе подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, в результате были освобождены Рыбальское и Новосолошино, а 20 августа освобождено Зеленое в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2340 военнослужащих, два танка, 15 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки «Север» установлен контроль над Кудиевкой в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных, ракетно-артиллерийской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял до 1550 военнослужащих, 11 бронемашин, три артиллерийских орудия, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

На прошедшей неделе Южной группировки освобождены Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в Донецкой народной республике.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух горно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1660 военнослужащих, 31 бронемашину и 22 орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

В течение минувшей недели подразделения группировки «Центр» освободили Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2550 военнослужащих и 24 бронемашины. Уничтожены боевая машина чешской РСЗО Vampire и две боевые машины РСЗО «Град», шесть орудий полевой артиллерии, а также восемь станций РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, за неделю нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам президента Украины, морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

Потери противника на этом направлении за указанный перирод составили свыше 1490 военнослужащих, танк и 16 бронемашин. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», 15 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю было уничтожено более 260 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, два безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Николайполье и Матяшево в ДНР

Днем ранее армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

А до этого российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.