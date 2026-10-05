Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Путин высоко оценил работу учителей в приграничных регионах
Путин: Учителя в приграничье выполняют свой долг наилучшим образом
Учителя и преподаватели в приграничных регионах России выполняют свой долг перед учениками наилучшим образом, несмотря на сложную обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Об этом глава государства сообщил на встрече по видеосвязи с лауреатами всероссийских профессиональных педагогических конкурсов, пишет ТАСС. «Прежде всего хочу сказать и передать самые наилучшие пожелания вам и всем вашим коллегам, которые в приграничных территориях работают. Знаю, как там непросто», – сказал Путин.
Президент отметил, что понимает, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы. По его словам, учителя и преподаватели других учебных заведений в этих районах «выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал задействовать искусственный интеллект для избавления учителей от рутины. Глава государства поблагодарил педагогов за верность профессии и любовь к детям.
Путин отметил, что без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России.