Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России
Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.
Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.
«Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».
В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.
На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.