Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина

Эксперты: Конкурс «Родная игрушка» позволит производителям из России конкурировать с западными брендами

Проекты победителей конкурса «Родная игрушка» появятся на полках российских магазинов

Tекст: Олег Исайченко

«Детские игрушки – это невероятно важная вещь, с помощью которой мы формируем мироощущение подрастающих поколений. В процессе игры ребенок понимает, что такое хорошо, а что – плохо, а также впитывает специфические модели поведения и примеряет на себя образ своей будущей профессии», – сказал Александр Беспамятных, наставник конкурса «Родная игрушка».

Однако рынок игрушек сегодня «перенасыщен продукцией иностранных брендов». «В них, например, не чувствуются идеалы, которые свойственны российской цивилизации. Да и зачастую эти игрушки создаются не по зову души, а на основании точного финансового анализа», – добавляет он.

«В итоге отечественным умельцам приходится конкурировать с гигантами индустрии, включая Lego или Mattel. Разумеется, это сражение нельзя назвать равным. Поэтому конкурс «Родная игрушка» призван скорректировать положение дел. Мероприятие стало своеобразным местом встречи, где друг с другом взаимодействуют творцы и инвесторы», – уточняет собеседник.

«И это принципиально важный момент: в России много людей, готовых браться за производство игрушек. Но им нужно обозначить дорогу, показать пути самореализации. Собрав эти «жемчужины» со всей страны, мы и сумеем подарить нашим детям по-настоящему хорошие игрушки: простые и родные для каждого русского человека», – акцентирует Беспамятных.

Об опыте работы с авторами проектов в рамках конкурса рассказал другой наставник – Данил Соболев. «В рамках одного проекта конкурсант пытался создать поле, где ребенок мог бы планировать траекторию движения шарика до финишной точки – корзинки, развивая свои инженерные навыки», – отметил собеседник. – «Другой участник трудился над аналогом Lego из прочных деревянных моделей. Подобный формат помогает мальчикам и девочкам развивать воображение и фантазию. Процесс работы с обоими конкурсантами выдался увлекательным, интересным и живым. Было интересно наблюдать, как в рамках обсуждения трансформируется изначальная идея».

«В целом же конкурс «Родная игрушка» решает важную задачу. Сегодня нашему обществу не хватает доверия к отечественным товарам. Но у нас есть крутые специалисты, предлагающие интересные продукты. В этом плане рынок детских товаров крайне значим. Если ребенок с детства знаком с товарами, созданными в России, то и в дальнейшем он будет обращать внимание в первую очередь на нашу собственную продукцию», – заключил Соболев.

Ранее в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Родная игрушка». С приветственным словом к финалистам обратился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. В частности, он указал на серьезность работы по данному направлению и зачитал послание президента Владимира Путина к участникам конкурса.

«Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны», – отметил президент в своем обращении.

Глава государства выразил уверенность, что «участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности, искреннее стремление к созиданию», а новые игрушки «подарят радость мальчишкам и девчонкам в дошкольных образовательных организациях, досуговых центрах, детских библиотеках по всей стране».

В свою очередь Кириенко отметил, что на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок из всех 89 субъектов России. И в каждой представленной идее была «частичка души и сердца». «"Родная игрушка" – это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей», – подчеркнул он.

«Игрушка – это, в первую очередь, про мечту. Почти все, чем мы гордимся, когда-то было чьей-то мечтой», – сказал Кириенко. В частности, он напомнил, что космонавт Юрий Гагарин и конструктор Сергей Королев в детстве хотели покорить небо. Поэтому речь идет не просто о создании развлечения для подрастающего поколения, но о формировании образа его будущего.

Напомним, конкурс «Родная игрушка» ставит своей задачей стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. Церемония награждения финалистов сопровождалась выставкой 59 прототипов моделей, ознакомиться с которыми мог любой желающий.