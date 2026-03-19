Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.3 комментария
Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед
Президент подчеркнул, что благодаря спортсменам российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх спустя двенадцать лет, и пожелал им новых побед.
Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. В ходе церемонии награждения призеров и победителей глава государства поблагодарил паралимпийцев за проявленное упорство, трудолюбие и мастерство, а также пожелал им новых побед, передает ТАСС.
«Поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», – сказал глава государства, награждая призеров и победителей Паралимпиады.
Путин особо отметил, что впервые за 12 лет российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх и гимн России прозвучал с гордостью. По словам президента, этот триумф стал возможен благодаря энергии спортсменов, их целеустремленности и вере в себя.
«Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям», – сказал глава государства.
Он добавил, что упорные тренировки привели атлетов к значимым достижениям не только на личном уровне, но и для всей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии. Президент заявил, что российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете.
Ранее чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве.