Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном
Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху категорически отверг идею остановки противостояния ради глобальных договоренностей. На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет», – передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
При этом глава кабинета министров ушел от ответа на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал незавершенным военное противостояние с Ираном. Армия обороны Израиля за сутки уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.