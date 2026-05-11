    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы
    Минобороны Латвии возглавит работающий на Украине полковник
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 04:24 • Новости дня

    МИД Китая подтвердил предстоящий визит Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая, сообщил китайский МИД.

    «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом», – приводит РИА «Новости» текст сообщения внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, война на Ближнем Востоке сдвинула сроки поездки американского лидера на май. До этого президент США подтверждал свои планы приехать в Пекин в апреле. Осенью прошлого года глава государства анонсировал визит в КНР в начале 2026 года.

    Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и КНР стремиться к гармонии несмотря на разницу во взглядах, подчеркнув необходимость взаимного уважения. Ван И, описывая идеальные отношения между Китаем и США, процитировал древнекитайский текст «Ли цзи», отметив: «Все вещи развиваются вместе и не препятствуют друг другу».

    8 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе

    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательный вердикт относительно возможного возвращения американского контингента на родину предстоит вынести главе государства, однако на данный момент этот шаг еще не согласован, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Вопрос о дальнейшем присутствии вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом находится исключительно в компетенции американского лидера, передает РИА «Новости». Президент США рассмотрит различные сценарии, подготовленные его экспертами, прежде чем сделать итоговый выбор.

    «Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял», – заявил Марко Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении вывести из Германии более пяти тысяч американских военных. До этого американский лидер анонсировал возможную передислокацию контингента внутри европейского региона.

    8 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На сайте Пентагона открыли доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах, включая фото, видео и ранее засекреченные документы.

    В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

    В комментарии к публикации на сайте сказано: «Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

    Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

    Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

    В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

    Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

    В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

    Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

    Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

    В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

    Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

    Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

    Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

    Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    8 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    @ KPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал публикацию первой партии документов о НЛО и аномальных воздушных явлениях успехом своей администрации.

    По его словам, предыдущие администрации не смогли добиться такой прозрачности в этом вопросе, передает «Интерфакс».

    «В то время как предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео, люди могут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?», – написал президент США в социальной сети Truth Social. Он отметил, что публикация материалов стала возможной благодаря его личному распоряжению.

    В пятницу Пентагон опубликовал первую часть документов, касающихся неопознанных летающих объектов и аномальных воздушных явлений. Эти материалы теперь доступны для изучения широкой общественности.

    Ранее американский астронавт Брайан Бинни рассказал о встрече с НЛО. В апреле конгрессмен Берчетт заявил о намерении опубликовать секретные файлы об НЛО. В прошлом году Пентагон уличили в распространении слухов об НЛО.

    9 мая 2026, 02:15 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направить в Москву переговорщиков по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп готов направить в Москву переговорщиков ради урегулированию конфликта на Украине, сообщил он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    «Я бы пошел на это, если бы знал, что это поможет. Я бы сделал это, да», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

    Кроме того, глава Белого дома признался, что хотел бы увидеть значительное продление ранее объявленного трехдневного перемирия между Москвой и Киевом.

    Трамп также заявил, что обмен пленными между сторонами произойдет «сразу же», и в целом стороны довольны перемирием, считает он.

    «Думаю, что все довольны <...> посмотрим, что произойдет дальше», – добавил он.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу сообщил, что Москва поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными. Трамп в соцсети заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    9 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, в рамках которого стороны проведут обмен пленными.

    «Я рад объявить, что в ходе войны между Россией и Украиной будет соблюдаться трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но также и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны», – написал он.

    Трамп пояснил, что прекращение огня будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячей пленных с каждой стороны.

    «Эта просьба была высказана непосредственно мной, и я очень ценю согласие на нее президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны», – добавил глава Белого дома.

    Трамп подчеркнул, что переговоры о прекращении «этого крупного конфликта» продолжаются и с каждым днем приближаются к его завершению.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу сообщил, что Москва поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев  провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 06:50 • Новости дня
    В США собрались аннулировать паспорта задолжавшим по алиментам американцам

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США начнет аннулировать американские паспорта родителей, имеющих значительную задолженность по алиментам на содержание детей.

    В четверг ведомство сообщило агентству Associated Press (AP) о том, что аннулирование паспортов злостных неплательщиков по алиментов начнется в пятницу и будет сосредоточено на тех, кто задолжал 100 тыс. долларов и более.

    По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, предоставленным Госдепартаменту, это коснется примерно 2,7 тыс. владельцев американских паспортов.

    Программа аннулирования алиментов, о планах которой впервые агентство AP сообщало в феврале, будет значительно расширена и охватит родителей, имеющих задолженность по алиментам в размере более 2 500 долларов – порог, установленный малоэффективным законом 1996 года, уточнили в Госдепартаменте.

    Ранее штраф применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. Согласно новой политике, Министерство здравоохранения и социальных служб США будет информировать Госдепартамент обо всех просроченных платежах на сумму более 2 500 долларов, и у родителей из этой группы, имеющих паспорта, документы будут аннулированы, сообщило ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать ребенка Хантера Байдена в январе потребовала его ареста за неуплату алиментов. Названа сумма взысканных алиментов с россиян за последние пять лет. Эксперт Балынин предупредил об изменении правил учета алиментов для пособий.

    8 мая 2026, 10:27 • Новости дня
    Трамп дал Евросоюзу два месяца на реализацию торгового соглашения

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон потребовал от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский лидер отвел Европейскому союзу два месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает Politico. В противном случае глава Белого дома пообещал поднять пошлины до «гораздо более высокого уровня».

    Глава государства подтвердил свои намерения в соцсетях, продолжая оказывать давление на европейских лидеров. Он требует выполнения условий договора, достигнутого в Шотландии в прошлом году. О крайнем сроке, назначенном на 4 июля, президент сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора.

    «Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высоких уровней», – заявил Трамп.

    Беседа состоялась после того, как участники переговоров и правительства стран ЕС не смогли договориться о реализации сделки. Соглашение предполагало отмену европейских пошлин на американские промышленные товары и многомиллиардные инвестиции в энергетику и другие отрасли США в обмен на снижение тарифов на продукцию Евросоюза.

    На прошлой неделе Трамп уже угрожал повысить пошлины на европейские автомобили до 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

    9 мая 2026, 03:44 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в пятницу, что США могут возобновить операцию под названием «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    «Я считаю, что «Проект Свобода» хорош, но у нас есть и другие способы это реализовать. Возможно, мы вернёмся к «Проекту Свобода», если ничего не произойдёт, но это будет «Проект Свобода плюс», то есть «Проект Свобода», плюс другие вещи», – приводит CNN слова Трампа.

    Центральное командование США объявило о операции в воскресенье, 3 мая, назвав её попыткой «восстановить свободу навигации» в Ормузьком проливе. Детали оставались неясными, но американский чиновник тогда заявил CNN, что это не была миссия по сопровождению.

    Во вторник Трамп внезапно приостановил операцию, заявив в посте Truth Social, что был достигнут «Великий прогресс» в соглашении о прекращении войны, которое парализовало движение в проливе.

    Он сказал, что пауза будет длиться «короткое время, чтобы узнать, можно ли будет окончательно заключить и подписать Соглашение». Такого соглашения пока не достигнуто, и США ждут нового предложения от Ирана.

    Отвечая на вопрос корреспондента CNN, получил ли он ответ от Ирана, Трамп сказал, что США «предположительно получат письмо сегодня вечером». На вопрос, считает ли он, что иранцы затягивают переговоры, президент США ответил, «Мы скоро это выясним».

    Напомним, американский истребитель 7 мая атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об одностраничном плане перемирия между США и Ираном. Иран заявил, что будет реагировать военным образом на любые попытки США установить морскую блокаду.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой мир на Ближнем Востоке выгоден России.

    9 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    Южное командование США заявило об уничтожении судна и двух наркотеррористов

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США 8 мая ударили по судну, которое, по их данным, зафрахтовано наркотеррористами в Тихом океане, о чем сообщило в соцсети Х Южное командование американской армии (SOUTHCOM).

    «Восьмого мая по указанию командования SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована объединенная опергруппа «Южное копье» совершила летальный кинетический удар  по судну террористических организаций», – сказано в сообщении.

    Там отметили, что разведданные подтвердили проход судна по известным американцам маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участие в операциях по незаконному обороту наркотиков.

    «В ходе этой операции двое мужчин-наркотеррористов были убиты, а один выжил. Командование немедленно уведомило береговую охрану США, чтобы она активировала систему поиска и спасения выжившего», – добавили в Южном командовании.

    Операция «Южное копье» стартовала в ноябре 2025 года по приказу министра войны США Пита Хегсета, она ориентирована на противодействие наркокартелям в Латинской Америке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в феврале сообщал о гибели 11 человек при ударах по судам наркоторговцев. В США сообщили о «смертельном ударе» по судну террористов в Тихом океане. США уничтожили катер якобы с наркотиками в Тихом океане. США 5 мая уничтожили судно предполагаемых наркотеррористов в Карибском море.

    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    @ Alex Brandon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    9 мая 2026, 11:05 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обменивались поздравлениями с Днем Победы, новые контакты пока не планируются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Политики пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что президенты обсуждали значение этого праздника в ходе недавнего телефонного разговора.

    В настоящее время в графике не значится новый телефонный контакт между лидерами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии на Украине с 9 по 11 мая.

    10 мая 2026, 19:01 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США «заняться» Кубой

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер анонсировал планы Вашингтона обратить внимание на Гавану, назвал страну недееспособной и упомянул о контактах госсекретаря с кубинской администрацией.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «займутся» Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов, передает РИА «Новости».

    «Ну, это недееспособная страна. Она такая уже многие годы, и мы займемся одной, прежде чем перейдем к другой», – сказал американский лидер во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон.

    Политик подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица нынешней американской администрации. Ранее, 29 января, глава государства подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.

    Тогда же Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности США. В ответ правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику острова и сделать условия жизни населения невыносимыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил намерение заняться кубинской повесткой.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы со стороны Вашингтона.

    Внук Фиделя Кастро назвал энергетическую блокаду острова подобием работорговли.

    Главное
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву
    С пораженного хантавирусом судна MV Hondius эвакуированы пассажиры
    В рассекреченных документах ФБР нашли описания пришельцев ростом 120 см
    В Таиланде начались поиски пропавшего после обращения в клинику россиянина
    Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

