В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США

Хазариян: Иран даст военный ответ на действия США по морской блокаде

Tекст: Вера Басилая

Иран будет реагировать военным путем на любые попытки морской блокады со стороны США, заявил член комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян, передает РИА «Новости».

По его словам, «отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде исламской республики».

В ночь на пятницу Центральное командование вооружённых сил США сообщило об ударах по иранским военным объектам. Американская сторона пояснила, что они были предприняты в ответ на атаки против собственных сил в регионе.

Вооруженные силы Ирана и США прекратили столкновения в районе Ормузского пролива после обмена несколькими ударами.

Напомним, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию.