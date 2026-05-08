  • Новость часаКремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Военкор Пегов: Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    В ФРГ отказались назвать освободителей Германии от нацизма
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 21:56 • Новости дня

    Захарова: Отсутствие связи требует выбора между комфортом и жизнью детей

    Tекст: Вера Басилая

    Отключения связи вызывают неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отключения связи доставляют неудобства, но спасение жизней детей важнее личного комфорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что вопросы безопасности остаются в приоритете на фоне угроз, с которыми сталкивается страна. По словам дипломата, принятые меры направлены на защиту инфраструктуры, логистики, медицины и связи.

    Захарова пояснила, что сама сталкивается с неудобствами из-за ограничений, но считает такие меры необходимыми ради безопасности.

    «Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда, нет», – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила о многочисленных жертвах среди детей, подчеркнув серьёзность угроз.

    «Я каждую неделю, если уж вы говорите, что мне доверяют, привожу факты того, какое количество детей убито. Убито с дронов, минами »Лепесток«, какое количество детей пострадали. Слово »пострадали« вообще не переносит, не транслирует, не передает того ужаса, что с детьми происходит», – заявила дипломат.

    Также Захарова отметила, что видела подобные споры в девяностые годы и уверена: исторические моменты требуют приоритета безопасности ради защиты мирных жителей. Она добавила, что задача сейчас – мобилизовать все ресурсы, включая информационное поле, чтобы противостоять угрозам, стоящим перед страной.

    Захарова подчеркнула, что её позицию нельзя назвать сомнительной относительно свободы слова, однако текущая ситуация требует от общества мобилизации и понимания необходимости ограничений ради сохранения жизней.

    Власти России ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений в Москве в День Победы.

    Минцифры объявило, что ограничения коснутся также ресурсов из «белого списка».

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников.


    8 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Мирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    Mирзиеев вылетел в Москву на День Победы
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отбыл в российскую столицу для участия в торжествах, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила его пресс-служба.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба президента республики, глава государства вылетел в российскую столицу утром 8 мая.

    В сообщении пресс-службы отмечается: «8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел в Москву с рабочим визитом». Мирзиёев планирует принять участие в мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы.

    Ранее в пятницу авиационные власти Германии разрешили пролет через свое воздушное пространство самолета правительства Словакии, направлявшегося в Москву на торжества ко Дню Победы. Также в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

    До этого Кремль опубликовал список иностранных лидеров, подтвердивших свое участие в мероприятиях 9 Мая в Москве, в котором Мирзиеев отсутствовал.

    8 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву дрон
    Сбит летевший на Москву дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин в Max.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости для всех курьеров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Работники служб доставки теперь должны проходить обязательную проверку документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. Кроме того, скорость их перемещения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности контролируется автоматически, передает «Интерфакс».

    Новый регламент обеспечивает персональную ответственность работников, технический надзор и быстрое реагирование на нарушения. Максимальная скорость передвижения доставщиков ограничена отметкой 25 км/ч благодаря внедрению специальных модулей. В ведомстве подчеркнули, что нарушить скоростной режим в «медленных зонах» теперь технически невозможно.

    Обновление базы данных в реальном времени позволяет оперативно выписывать штрафы или блокировать аккаунты нарушителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ежедневно в столице доставляется более 700 тыс. заказов. По его словам, автоматизация контроля и проверка личности повышают уровень безопасности, а доверие горожан к службам доставки за два года выросло до 80%.

    Ранее в Москве отстранили от работы 15 тыс. курьеров за нарушения стандартов.

    8 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в течение ночи сообщал в Max-канале об уничтоженных силами ПВО дронах ВСУ, летевших на Москву – с полуночи их было 26 штук.

    «Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Менее чем через час Собянин сообщил о еще одном ликвидированном беспилотнике.

    Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что с полуночи над городом уничтожены 20 дронов ВСУ. Затем силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы.


    8 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В двухэтажном административном здании на Пятницкой улице в центре Москвы произошел пожар.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. Происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещения. По предварительной информации, пострадавших нет», – рассказали в МЧС, передает ТАСС. Как отмечает агентство, в здании располагаются кафе и бары.

    По данным оперативных служб, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Сообщается, что огонь активно распространяется по перекрытиям здания.

    Ранее в Подмосковье вспыхнул пожар на территории животноводческой фермы.

    В начале апреля на востоке Москвы загорелось административное здание на территории храма святителя Тихона Задонского.

    8 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Президент Абхазии прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Алхас Чолокуа в Telegram-канале.

    «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

    Пресс-секретарь добавил, что в тот же день Гунба встретится с российским коллегой  Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Spiegel написал, что депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы. Песков рассказал, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве 9 Мая.

    8 мая 2026, 02:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково снял ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с московского аэропорта Внуково.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в канале Max.

    Напомним, вечером четверга столичный аэропорт Внуково на несколько часов вернулся к штатному режиму работы, после чего Росавиация вернула воздушную гавань в особый режим работы.



    8 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    Ранее он также сообщал о сбитом БПЛА, летевшем на Москву.

    8 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Самолет президента Узбекистана приземлился в Москве

    Самолет президента Узбекистана приземлился в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушное судно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на борту совершило посадку в столичном аэропорту.

    Глава государства прибыл в российскую столицу накануне празднования Дня Победы, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу в Москву прибыли словацкий премьер Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Абхазии Бадра Гунба, а также президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

    В четверг Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров.

    8 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

    Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице завершился отопительный сезон, а уже в мае начнутся гидравлические испытания более 19 тыс. км тепловых сетей с временным отключением горячей воды, сообщили в комплексе городского хозяйства.

    Систему теплоснабжения Москвы официально перевели на летний режим работы, сообщает в Мах канал комплекса городского хозяйства. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил: «Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону».

    В мае стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых временно отключается горячее водоснабжение. Эти мероприятия нужны для выявления потенциально ненадежных участков и их оперативного восстановления, уточнили в комплексе городского хозяйства.

    В ходе испытаний сотрудники ПАО «МОЭК» проверят более 19 тыс. км тепловых сетей и подготовят к следующему отопительному сезону свыше 74 тыс. зданий, включая более 34 тыс. жилых домов.

    В летний период специалисты будут заниматься перекладкой трубопроводов с применением современных технологий, профилактическими и капитальными ремонтами тепловых станций, центральных тепловых пунктов, а также обслуживанием внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

    Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая. До этого коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.


    8 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений для ресурса GitHub

    Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений для GitHub в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к сайтам GitHub в России, в ведомстве подчеркнули, что пользователи могут продолжать пользоваться GitHub без ограничений, несмотря на сообщения о перебоях с доступом.

    Роскомнадзор не вводил никаких ограничений для доступа к популярному среди программистов ресурсу GitHub на территории России, передает РИА «Новости». Представитель ведомства отметил, что появившиеся в Telegram-каналах сообщения о проблемах с соединением и подключением к GitHub с 5 мая не связаны с действиями Роскомнадзора.

    «В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», – заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы реагировать на возможные технические сбои со стороны платформы или операторов связи.

    Ранее пользователи из России в социальных сетях и Telegram-каналах указывали на перебои с подключением к GitHub. Роскомнадзор официально опроверг причастность к ограничениям и подтвердил, что доступ остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Роскомнадзор также отказался блокировать видеоигру GTA. Кроме того, в четверг ведомство пояснило отсутствие сайта «ЯПлакалъ» в реестре запрещенных ресурсов, несмотря на постановление суда.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что не вводит ограничений на использование VPN для корпоративных целей внутри России.

    8 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Вместе с главой города память воинов почтили военный комендант столицы Евгений Селезнев и председатель комитета общественных связей Екатерина Драгунова, передает ТАСС.

    К ним также присоединились представители кадетского движения.

    Участники делегации возложили красные гвоздики и венки к мемориалу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего перед ними торжественным маршем прошла рота почетного караула.

    Традиционно День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В 2026 году страна празднует 81-ю годовщину исторического события.

    В прошлом году президент Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.

    8 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Силами ПВО после полуночи на подлете к Москве уничтожены 13 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ после полуночи на подлете к Москве, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около 00.40.

    Через 10 минут Собянин уточнил, что силы ПВО нейтрализовали пять беспилотников, а еще через почти 15 минут он добавил о ликвидации еще пяти дронов ВСУ, направлявшихся к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.

    8 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 20 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 1.25.

    Еще два дрона было уничтожено через несколько минут после этого сообщения, а в 1.44 стало известно о еще одном уничтоженном на подлете к столице БПЛА.

    Напомним, ранее в ночь на пятницу силами ПВО на подлете к Москве были  уничтожены 13 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в четверг сообщал о более чем 30 сбитых с  начала беспилотниках. В ночь на четверг над Россией сбили 347 украинских дронов.


    8 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации четырех беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил градоначальник в Max.

    В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 264 украинских беспилотника.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

