Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений на VPN для корпоративных целей
Роскомнадзор не вводит ограничений на использование VPN для корпоративных целей внутри России, заявили в ведомстве.
«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», – сказали в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.
По данным ведомства, Роскомнадзор предоставляет возможность использования VPN более чем 1,7 тыс. предприятий.
Ранее СМИ сообщили, что отечественные ведомства и крупные компании получили возможность легально подключаться к зарубежным серверам через специальный реестр VPN.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что в стране не действует ответственность за использование VPN-сервисов.