Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский союз продолжит закупать топливо по завышенной стоимости, передают РИА «Новости». Генеральный директор шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Мортен Вирод отметил, что подобная ситуация сохранится в ближайшие годы.

«Я не беспокоюсь по поводу того, будет ли у Европы газ. Он будет. Но по более высокой цене, что мы наблюдали в 2022 году, и мы знаем, что такие цены на газ сохранятся и в 2026, и в 2027 году», – подчеркнул руководитель компании в интервью изданию Financial Times.

Затем топ-менеджер добавил, что удорожание ресурсов значительно ослабит конкурентоспособность европейской промышленности по сравнению с США. Американская экономика находится в гораздо более выигрышном положении благодаря наличию собственных запасов природного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого топлива.

Заместитель главы МИД Александр Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.