L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»

Tекст: Ирма Каплан

«Тридцать тысяч человек из десяти стран. Вот щит, которого хотел Зеленский – это один из триумфальных заголовков, которые читаются в итальянских газетах после «круглого стола», который 4 сентября увидел собравшихся в Париже «желающих» (вести войну). Тридцать тысяч солдат-так «много», что сами украинцы не знают, смеяться ли за несчастную шутку или плакать», – начинает L'Antidiplomatico статью, в которой описывает нелепость попыток европейцев противопоставить что-либо России.

В материале в рыцарской стилистике подчеркивается, что потуги Урсулы–Демонии– Гертруды превратить майданистскую Украину в «стального дикобраза» не увенчались успехом, так как президент России сразу же ответил на европредложение о миротворцах на Украине.

«О чем же болтали в Париже рыцари апокалипсиса, ревностные партизаны, готовые послать «тридцать тысяч человек» куда-нибудь на Украину, далеко от фронта и о которых Владимир Путин уже заявил, что в случае появления они станут «законной целью» российского оружия», – иронизирует автор.

Он высмеивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте о том, что отправка войск зависит исключительно от Киева, а не от России. Эти реплики воспринимаются скорее как инструмент информационного давления, чем как план действий по развертыванию европейских военных после заключения перемирия и на условиях Запада.

Пока европейские страны протестуют против отправки войск на Украину, «желающие» все размышляют об «альтернативных решениях», типа нерегулярных формирований или наемников из третьих стран.

«Как бы то ни было, отечественные или зарубежные, Москва ясно и четко говорит, что любая иностранная военная сила на украинской территории недопустима: как до, так и после возможного мирного соглашения и «риторика европейских элит о «миротворцах» превращается в дестабилизирующий фактор, мешающий перспективам политического урегулирования», – подчеркнул L'Antidiplomatico.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

