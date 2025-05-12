Rzeczpospolita: Протестующие польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Польские перевозчики вновь начали блокировать движение транспорта возле населенного пункта Дорогуск на границе с Украиной, пишет Rzeczpospolita, передает ТАСС. Протест стартовал до полудня, после того как Окружной суд Люблина отменил запрет мэра города на проведение подобных акций.

Организаторы сообщили, что у перекрестка трасс номер 12 и 816 будут пропускать только один грузовик в час. Исключения делают для военных и гуманитарных грузов. Суд разрешил проводить акцию до 12 сентября.

С ноября 2023 года польские перевозчики периодически блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, добиваясь отмены соглашения Евросоюза о льготах для украинских коллег.

В ноябре польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной и заблокировали движение через КПП «Медыка – Шегини».

В марте прошлого года польские правоохранители пресекли акцию протеста украинских перевозчиков, которые хотели заблокировать дорогу на подъезде к одному из приграничных пунктов в Польше. До этого украинские водители блокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск. Водители ходили по кругу по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.