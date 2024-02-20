Польские фермеры ударили в тыл ВСУ

Массовые протесты польских сельхозпроизводителей отразились на поставках оружия Украине

Tекст: Андрей Резчиков

В Польше не утихают акции протеста польских фермеров, которые с осени прошлого года требуют отменить льготы для дальнобойщиков с Украины и прекратить импорт украинской аграрной продукции. На этой неделе протестующие перекрыли движение грузовиков с военной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В соцсетях появились фотографии с застрявшими на границе на три дня фурами с боеприпасами для украинской артиллерии. Ранее была заблокирована фура с грузовиками для ВСУ.

По данным РИА «Новости», в акциях протеста участвует несколько сотен человек, которые полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Возле пограничных пунктов горят костры, установлены электрогенераторы и биотуалеты. Все это указывает на намерения фермеров блокировать границы длительное время.

По информации киевских властей, заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП «Ягодин – Дорогуск», где полностью перекрыто грузовое движение. Во вторник появились сообщения о блокировке железнодорожных путей, на которые из грузовиков высыпают металлом.

Польско-украинские отношения осложнились в сентябре прошлого года из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке.

В конце прошлого года польские власти достигли соглашения с фермерами, пообещав дополнительные льготы и субсидии, но уже в январе протесты возобновились: фермеры считают, что дешевая сельхозпродукция с Украины не должна попадать на польский рынок из-за льгот Евросоюза. В конце прошлой недели начался общепольский протест фермеров, которые обещают не уходить с улиц до 10 марта.

Зеленский называет происходящее на границе издевательством, а Польшу – «помощником России». По его мнению, ситуация на КПП вызвана политическими процессами, а не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции. В подтверждение своих слов он отметил, что лишь пять процентов украинского агроэкспорта проходит через границу Польши. Ранее с критикой в адрес польских фермеров выступил мэр Львова Андрей Садовой, который назвал участников протестов «пророссийскими провокаторами».

В ответ польский министр развития и технологий Кшиштоф Гетман призвал украинские власти сохранять осторожность в выражении подобных мнений. Он попросил учитывать тот факт, что Польша с первых дней конфликта поддерживала Украину.

Экономист и политолог Иван Лизан считает, что полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной – «будь то зерно, техника или военная помощь ВСУ». А заявления Киева о якобы пророссийской позиции фермеров выглядят абсурдно, отмечает аналитик. «Они решают исключительно свои внутренние проблемы», – уверен Лизан.

«Если бы транзит осуществлялся по линии польского Минобороны, тогда какие-либо трудности вряд ли бы возникли. А если бы фермеры и перекрыли движение, то, думаю, военные не стали бы церемониться и решили бы этот вопрос с помощью ломов и дубинок достаточно быстро», – пояснил Лизан.

Полонист Станислав Стремидловский констатирует, что безусловная поддержка Киева уходит в прошлое. По его словам, решение офиса Зеленского жаловаться в Еврокомиссию с целью разблокировать границу «создает крайне негативный фон для украинских властей».

«В такой ситуации представить, что кто-то в Варшаве решит активно заступиться за Украину, сыграть на ее стороне, крайне сложно.

Не думаю, что такие политики найдутся. Тем более в Польше приближаются очередные выборы в местные органы власти, которые состоятся в апреле», – пояснил Стремидловский.

«Правительство Дональда Туска, которое отстранило от власти партию «Право и справедливость», хотело бы закрепить свой успех. Роль фермеров в данном случае очень важна, потому что это большой электорат. Фермерская тема настолько активно вошла в оборот, что в Польше, наверное, нет таких сил, которые бы могли ее игнорировать или не пытались на ней играть», – заявил собеседник.

«Ситуация на польско-украинской границе вызвана демпингом, который украинские олигархи устроили в Польше, поставляя туда дешевые продукты, зерно. В результате польские фермеры несут огромные убытки. Несмотря на то, что поляки якобы солидарны и поддерживают Украину, своя рубашка ближе к телу», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Она назвала ошибочными ожидания украинцев о том, что после прихода к власти Туска ситуация разрядится. «Премьер-министр оказался не способен укротить возмущенных фермеров.

Польская власть не предпринимает кардинальных шагов по изменению ситуации, именно поэтому возмущение сельхозпроизводителей приняло такие радикальные меры

– протестующие уже задерживают пассажирские поезда с украинцами и военные грузы», – отметила спикер.

Шеслер полагает, что для нормализации ситуации киевская власть должна «укротить своих олигархов», потому что «польские фермеры на уступки не пойдут». Она также пояснила, почему украинцы начали резко выражать недовольство в соцсетеях, причем многие посты публикуются на польском языке и указывают на то, что Польша ввезла в несколько раз больше зерна из России, чем с Украины.

«Украинское общество привыкло громко выражать свое возмущение. Украинские перевозчики в Польше тоже начали устраивать свои акции, перекрывать дороги. Украинцев особенно возмущает то, что Польша ввезла из России 12 млн тонн зерна, а украинцам ставится в вину ввоз четырех миллионов тонн. На самом деле, украинское зерно освобождено от всех пошлин, таможенных сборов и квот, поэтому оно представляет большую угрозу, чем российское зерно», – добавила собеседница.

Что касается упреков украинских властей в адрес польских фермеров, то Шеслер отметила, что слова Садового «вызвали в Варшаве бурное возмущение». «Жители Львова традиционно ездят в Польшу и пользуются всеми благами «безвиза». Поляки думали, что украинцы должны быть благодарны им, но теперь они обвиняют Садового в том, что он не уважает польских фермеров, власть и общество. То, что он называет польских фермеров «агентами Путина», вызывает страшное негодование в польском обществе, еще большее озлобление на украинскую власть», – подчеркнула Шеслер.

