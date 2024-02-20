Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.17 комментариев
Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ
Политолог Лизан: Полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной
Польским фермерам все равно, что везет фура через польско-украинскую границу. Они блокируют проезд любого грузового транспорта. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экономист и политолог Иван Лизан. Ранее польские фермеры заблокировали фуры с военной техникой на границе с Украиной.
«Раньше поляки выступали против ввоза в Польшу украинского зерна и масличных культур, которые, несмотря на запрет, оседали на местных рынках. Позже к ним присоединились дальнобойщики, которым не нравилось, что украинские водители стали курсировать по дорогам Европейского союза как по своим родным», – говорит экономист и политолог Иван Лизан.
По его словам, сейчас полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной. «Будь то зерно, техника или военную помощь ВСУ – это не имеет значения», – поясняет эксперт. При этом заявления Киева о якобы пророссийской позиции фермеров выглядят абсурдно, отмечает аналитик. «Они решают исключительно свои внутренние проблемы», – акцентировал Лизан и указал, что блокирование военных поставок стало частным случаем.
«Если бы транзит осуществлялся по линии польского Минобороны, тогда какие-либо трудности вряд ли бы возникли. А если бы фермеры и перекрыли движение, то, думаю, военные не стали бы церемониться и решили бы этот вопрос с помощью ломов и дубинок достаточно быстро», – пояснил Лизан.
Полонист Станислав Стремидловский в свою очередь считает, что безусловная поддержка Киева, которую ранее оказывали польские власти, уходит в прошлое. Он напомнил, что ранее офис Зеленского писал жалобы в Еврокомиссию с целью разблокировать границу. «Это создает крайне негативный фон для украинских властей. В такой ситуации представить, что кто-то в Варшаве решит активно заступиться за Украину, сыграть на ее стороне, крайне сложно. Не думаю, что такие политики найдутся. Тем более в Польше приближаются очередные выборы в местные органы власти, которые состоятся в апреле», – пояснил Стремидловский.
«Правительство Дональда Туска, которое отстранило от власти партию «Право и справедливость», хотело бы закрепить свой успех. Роль фермеров в данном случае очень важна, потому что это большой электорат. Фермерская тема настолько активно вошла в оборот, что в Польше, наверное, нет таких сил, которые бы могли ее игнорировать или не пытались на ней играть», – заявил собеседник.
Ранее польские фермеры перекрыли движение грузовиков с военной техникой для Украины. Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для ВСУ, пожаловался, что фуры стоят на польско-украинской границе уже три дня. В социальных сетях он опубликовал фотографии грузовиков, которые «должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции».
Владимир Зеленский уже назвал издевательством ситуацию на границе, а Польшу – «помощником России». По его мнению, блокирование КПП на госгранице со стороны польских протестующих вызвано политическими процессами, а не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции. В подтверждение своих слов он отметил, что лишь 5% украинского агроэкспорта проходит через границу Польши. Напомним, ранее с критикой в адрес польских фермеров выступил мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал тех «пророссийскими провокаторами».
Реакция Варшавы не заставила себя ждать. В эфире радиостанции Radio Zet польский министр развития и технологий республики Кшиштоф Гетман призвал украинские власти сохранять осторожность в выражении подобных мнений. Он попросил принять во внимание тот факт, что Польша с первых дней конфликта поддерживала Украину.