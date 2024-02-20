Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ

Политолог Лизан: Полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной

Tекст: Анастасия Куликова

«Раньше поляки выступали против ввоза в Польшу украинского зерна и масличных культур, которые, несмотря на запрет, оседали на местных рынках. Позже к ним присоединились дальнобойщики, которым не нравилось, что украинские водители стали курсировать по дорогам Европейского союза как по своим родным», – говорит экономист и политолог Иван Лизан.

По его словам, сейчас полякам все равно, какие машины блокировать на границе с Украиной. «Будь то зерно, техника или военную помощь ВСУ – это не имеет значения», – поясняет эксперт. При этом заявления Киева о якобы пророссийской позиции фермеров выглядят абсурдно, отмечает аналитик. «Они решают исключительно свои внутренние проблемы», – акцентировал Лизан и указал, что блокирование военных поставок стало частным случаем.

«Если бы транзит осуществлялся по линии польского Минобороны, тогда какие-либо трудности вряд ли бы возникли. А если бы фермеры и перекрыли движение, то, думаю, военные не стали бы церемониться и решили бы этот вопрос с помощью ломов и дубинок достаточно быстро», – пояснил Лизан.

Полонист Станислав Стремидловский в свою очередь считает, что безусловная поддержка Киева, которую ранее оказывали польские власти, уходит в прошлое. Он напомнил, что ранее офис Зеленского писал жалобы в Еврокомиссию с целью разблокировать границу. «Это создает крайне негативный фон для украинских властей. В такой ситуации представить, что кто-то в Варшаве решит активно заступиться за Украину, сыграть на ее стороне, крайне сложно. Не думаю, что такие политики найдутся. Тем более в Польше приближаются очередные выборы в местные органы власти, которые состоятся в апреле», – пояснил Стремидловский.

«Правительство Дональда Туска, которое отстранило от власти партию «Право и справедливость», хотело бы закрепить свой успех. Роль фермеров в данном случае очень важна, потому что это большой электорат. Фермерская тема настолько активно вошла в оборот, что в Польше, наверное, нет таких сил, которые бы могли ее игнорировать или не пытались на ней играть», – заявил собеседник.

Ранее польские фермеры перекрыли движение грузовиков с военной техникой для Украины. Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для ВСУ, пожаловался, что фуры стоят на польско-украинской границе уже три дня. В социальных сетях он опубликовал фотографии грузовиков, которые «должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции».

Владимир Зеленский уже назвал издевательством ситуацию на границе, а Польшу – «помощником России». По его мнению, блокирование КПП на госгранице со стороны польских протестующих вызвано политическими процессами, а не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции. В подтверждение своих слов он отметил, что лишь 5% украинского агроэкспорта проходит через границу Польши. Напомним, ранее с критикой в адрес польских фермеров выступил мэр Львова Андрей Садовой. Он назвал тех «пророссийскими провокаторами».

Реакция Варшавы не заставила себя ждать. В эфире радиостанции Radio Zet польский министр развития и технологий республики Кшиштоф Гетман призвал украинские власти сохранять осторожность в выражении подобных мнений. Он попросил принять во внимание тот факт, что Польша с первых дней конфликта поддерживала Украину.