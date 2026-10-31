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Лантратова договорилась о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о достижении соглашения по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках.
«За гуманитарной миссией в Алешках – месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. Делюсь кадрами дня, когда эта работа стала реальной помощью для тех, кто так долго ее ждал. Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг», – заявила Лантратова в Max.
Она добавила, что продолжает взаимодействовать с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям Алешек.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец высоко оценил работу российской команды.
Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой будет сопровождать покинувших город Алешки жителей для оказания им необходимой помощи.
В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.