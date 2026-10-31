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В Атланте прошел протест против политики США в отношении Кубы
Участники митинга в Атланте потребовали от США снять блокаду с Кубы
В американской Атланте, где проходит встреча министров иностранных дел стран G20, состоялась акция протеста против политики США в отношении Кубы.
Протестующие собрались неподалеку от места проведения совещания глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» с транспарантами в поддержку Кубы и призывами к снятию американской блокады острова, передает РИА «Новости».
«Рубио, слушай! Мы продолжаем борьбу», – скандировали участники акции на испанском языке, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сели за соседние столы на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте.
В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал власти США снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.
В среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал американскую блокаду угрозой жизни кубинцев из-за перебоев с электроэнергией и нехватки питьевой воды.