В Атланте прошел протест против политики США в отношении Кубы

Участники митинга в Атланте потребовали от США снять блокаду с Кубы

Tекст: Вера Басилая

Протестующие собрались неподалеку от места проведения совещания глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» с транспарантами в поддержку Кубы и призывами к снятию американской блокады острова, передает РИА «Новости».

«Рубио, слушай! Мы продолжаем борьбу», – скандировали участники акции на испанском языке, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сели за соседние столы на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте.

В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал власти США снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.

В среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал американскую блокаду угрозой жизни кубинцев из-за перебоев с электроэнергией и нехватки питьевой воды.