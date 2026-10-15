Лавров: Мир переживает кардинальную трансформацию

Tекст: Дарья Григоренко

Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Страны Евразии нуждаются в стабильной и предсказуемой политико-экономической среде, передает ТАСС.

«Система международных отношений сегодня проходит стадию кардинальных перемен. На наших глазах формируется новый, более справедливый многополярный миропорядок», – отметил Лавров.

По его словам, с пространства Большой Евразии поступает четкий сигнал о необходимости совместного позитивного развития. Министр подчеркнул важность создания равной и неделимой безопасности, при которой защита одного государства не обеспечивается за счет других.

Глава МИД добавил, что эта философия нашла отражение в итоговой декларации саммита. Подобный подход стимулирует усилия по формированию на Евразийском континенте среды, способствующей углублению взаимовыгодного практического сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лавров отметил отсутствие блоковой логики в рамках СВМДА.

В среду он прибыл в Баку для участия в саммите.

На прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Москву и государства Африки сторонниками многополярного мира.