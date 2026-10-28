Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Глава РСПП сообщил о планах запросить у США временное снятие санкций
Глава РСПП Шохин рассказал о планах попросить США о временном снятии санкций
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин заявил о намерении союза обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.
Российский союз промышленников и предпринимателей намерен просить американские власти как минимум о приостановке действия ограничительных мер, передает ТАСС.
«Я как раз сегодня своим коллегам сказал, пора подавать запрос на выдачу лицензии, как минимум временного снятия санкций с РСПП с американской стороны. Если это будет сделано, это хороший знак будет, что дизельная сделка не останется единственным позитивом в наших отношениях в ближайшее время», – заявил глава РСПП Александр Шохин.
По его словам, для участия делегации РСПП в саммите G20 необходимо хотя бы приостановить санкции. Шохин подчеркнул, что может поехать и в личном качестве, однако он хочет сохранения за РСПП статуса координатора работы деловой «Двадцатки». В таком случае можно будет говорить о частичном выполнении президентом США Дональдом Трампом задачи миротворца, добавил глава объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите G20.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об искусственных ограничениях для делегации России при подготовке к саммиту глав внешнеполитических ведомств G20.