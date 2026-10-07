Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
В Санкт-Петербурге создали мурал с цитатой Путина о семейном счастье
В Санкт-Петербурге во дворе дома № 12 в Басковом переулке появился мурал с цитатой Владимира Путина. Именно в этом здании прошли детство и юность президента России (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
На граффити написана фраза: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь». Владимир Путин произнес эти слова в ходе большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года, отвечая на вопрос исландского журналиста (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
Создателем мурала площадью около 200 квадратных метров стал петербургский художник-граффитист Филипп Дульмаченко. Он приурочил создание этого арт-объекта к 74-летию президента (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)