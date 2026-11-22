Tекст: Ольга Никитина

Когда Крещенский сочельник в 2027 году

Крещенский сочельник ежегодно отмечается 18 января и не зависит от даты Пасхи.

В 2027 году 18 января приходится на понедельник.

На следующий день, 19 января, православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление, – один из двунадесятых праздников.

Церковное название Крещенского сочельника – Навечерие Богоявления.

Что такое Крещенский сочельник

Крещенский сочельник – день духовной подготовки к празднику Крещения Господня.

Само Крещение посвящено евангельскому событию крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название «Богоявление» связано с явлением Пресвятой Троицы во время этого события.

Сочельник сохраняет более строгий и сосредоточенный характер. Верующие стараются уделить больше времени молитве, богослужению и подготовке к празднику.

Название «сочельник» традиционно связывают со словом «сочиво» – постным блюдом из вареного зерна с медом, сухофруктами, орехами или маком.

Заканчивается ли Рождественский пост в Крещенский сочельник

Нет. Это распространенная ошибка.

Рождественский пост заканчивается к празднику Рождества Христова – 7 января. После Рождества начинаются Святки, когда обычный пост по средам и пятницам отменяется.

18 января установлен отдельный однодневный строгий пост – Крещенский сочельник.

Таким образом, Крещенский пост не является продолжением Рождественского поста.

Как проходит богослужение 18 января 2027 года

Поскольку в 2027 году Крещенский сочельник приходится на понедельник, богослужебный круг включает Царские часы, великую вечерню в соединении с Литургией святителя Василия Великого и чин Великого освящения воды.

В храме читаются отрывки из Ветхого и Нового Заветов, связанные с Крещением Господним.

После богослужения совершается Великое освящение воды.

Точное время служб зависит от конкретного храма, поэтому расписание лучше заранее уточнить на сайте прихода или непосредственно в церкви.

Когда освящают воду на Крещение в 2027 году

Великое освящение воды совершается дважды.

Первый раз – 18 января, в Крещенский сочельник.

Второй – 19 января, в праздник Крещения Господня.

При этом Церковь не разделяет воду на «более сильную» и «менее сильную». В оба дня используется один и тот же чин Великого освящения воды.

Поэтому специально приезжать и набирать воду дважды не требуется.

Когда набирать крещенскую воду в 2027 году

Святую воду можно набрать после Великого освящения воды 18 января либо 19 января.

Расписание раздачи зависит от храма. Во многих приходах воду можно набрать после службы и в течение дня.

Нет церковного правила, по которому нужно обязательно успеть набрать воду ровно в полночь с 18 на 19 января.

Также нет необходимости запасать десятки литров. Святую воду традиционно употребляют понемногу с молитвой и благоговением.

Отличается ли вода 18 января от воды 19 января

Нет.

Вода, освященная в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения, освящается одним и тем же чином.

В церковной традиции ее называют Великой агиасмой, то есть великой святыней.

Поэтому утверждение, что вода 19 января «сильнее» воды 18 января или наоборот, не соответствует церковному пониманию.

Становится ли вся вода святой в ночь на Крещение

В народной культуре существует поверье, что в крещенскую ночь вся вода приобретает особые свойства.

Однако церковная практика связывает святую воду прежде всего с чином Великого освящения воды.

Поэтому не стоит воспринимать полночь 19 января как магический момент, после которого любая вода автоматически превращается в святыню.

Что можно делать в Крещенский сочельник

Главный смысл 18 января – подготовка к празднику Богоявления.

Верующие по возможности посещают богослужение, молятся, исповедуются и готовятся к Причастию, набирают освященную воду, соблюдают пост и стараются провести день без лишней суеты.

Также нет препятствий для обычных необходимых домашних дел, работы или заботы о семье.

Особое значение традиционно придают примирению с близкими, помощи нуждающимся и отказу от конфликтов.

Что нельзя делать 18 января 2027 года

Церковь не устанавливает длинного списка бытовых запретов вроде «нельзя стирать», «нельзя убираться», «нельзя шить» или «нельзя мыть голову».

Работать и заниматься домашними делами можно.

Если есть возможность, верующему советуют организовать день так, чтобы бытовая суета не вытеснила молитву и участие в богослужении.

С церковной точки зрения гораздо важнее избегать ссор, злобы, чрезмерного употребления алкоголя и поведения, которое противоречит самому смыслу подготовки к празднику.

Можно ли убираться в Крещенский сочельник

Да.

Запрета на уборку квартиры, стирку или другие обычные домашние дела 18 января нет.

Представление о том, что любая работа в церковный праздник или накануне него является грехом, относится к распространенным бытовым суевериям.

Если человек может отложить крупные хозяйственные дела ради посещения храма, это соответствует смыслу дня, но сама уборка церковным запретом не является.

Можно ли работать в Крещенский сочельник

Да.

18 января 2027 года приходится на понедельник и для большинства россиян будет обычным рабочим днем.

Церковь не требует от верующих отказываться от работы.

При возможности можно посетить утреннее или вечернее богослужение с учетом расписания конкретного прихода.

Можно ли стричься и мыть голову 18 января

Да.

Православная церковь не запрещает в Крещенский сочельник стричь волосы, мыться, принимать душ или заниматься обычным уходом за собой.

Подобные запреты относятся к народным суевериям, а не к церковному уставу.

Что едят в Крещенский сочельник

18 января установлен строгий пост.

Православный календарь на 2027 год для Крещенского сочельника указывает сухоядение.

Это означает постную пищу без продуктов животного происхождения и без термической обработки в строгой уставной практике.

При этом монастырский устав нельзя автоматически переносить на каждого мирянина. Мера поста зависит от возраста, состояния здоровья, жизненных обстоятельств и приходской практики. При необходимости ее согласовывают со священником.

Традиционным блюдом дня остается сочиво – вареные зерна с медом, маком, орехами и сухофруктами.

Можно ли есть рыбу 18 января

По строгому уставу – нет.

Крещенский сочельник относится к строгим постным дням.

Поэтому старые рецепты сочельника с рыбой лучше не воспринимать как универсальную церковную норму.

Для мирян конкретная мера поста может быть смягчена по состоянию здоровья или другим обстоятельствам.

Нужно ли голодать до вечера

Нет универсального требования для всех верующих не принимать пищу весь день.

В русской традиции существовал благочестивый обычай в Крещенский сочельник воздерживаться от еды до освящения воды.

Однако степень поста должна соответствовать силам и состоянию здоровья человека.

Особенно осторожно к длительному голоданию следует относиться детям, пожилым людям, беременным и людям с заболеваниями.

Можно ли пить святую воду, если уже поел

Да.

Сам факт приема пищи не делает человека недостойным святой воды.

Традиция принимать крещенскую воду натощак относится к благочестивому обычаю, но в церковной традиции нет правила, согласно которому человек, уже поевший, вообще не может пить святую воду.

Сочиво на Крещенский сочельник

Традиционное сочиво готовят из зерна – чаще всего пшеницы или риса.

К основе добавляют мед, мак, орехи, изюм и другие сухофрукты.

Это постное блюдо символически связано с сочельником, однако строгого требования приготовить именно определенный рецепт нет.

Главное в церковном понимании дня – не праздничное меню, а духовная подготовка к Крещению.

Можно ли купаться в проруби 18 января

Крещенские купания – народная традиция, а не обязательный церковный обряд.

Окунаться в прорубь для празднования Крещения не требуется.

Тем более купание не заменяет участие в богослужении, исповедь или Причастие и не считается способом автоматически «смыть грехи».

Если человек все же решил окунуться, делать это следует только в официально оборудованном месте, где работают спасатели и медики.

МЧС напоминает, что разовое погружение в ледяную воду является сильным стрессом для организма. Перед купанием нужно учитывать состояние здоровья, не употреблять алкоголь и не заходить в необорудованные проруби.

Когда купаются на Крещение – 18 или 19 января

Народная традиция купаний обычно начинается вечером 18 января и продолжается в ночь на 19 января и днем самого праздника.

Однако никакой церковной обязанности окунуться именно в определенный час нет.

Если человек хочет принять участие в купании, главным критерием должна быть безопасность, а не стремление обязательно попасть в воду в полночь.

Очищает ли крещенское купание от грехов

Нет.

Православная церковь не учит, что погружение в прорубь автоматически освобождает человека от грехов.

В церковной традиции покаяние связано прежде всего с осознанием грехов, изменением жизни и таинством Исповеди.

Крещенское купание остается народным обычаем.

Крещенский сочельник и Крещение – в чем разница

Крещенский сочельник отмечается 18 января, а Крещение Господне – 19 января.

Сочельник является днем подготовки к празднику и строгого поста.

19 января Церковь уже непосредственно празднует Крещение Иисуса Христа в Иордане.

В обоих случаях совершается Великое освящение воды, причем чин освящения одинаков.

Сам праздник Крещения не является постным днем. Если 19 января выпадает на среду или пятницу, пост в честь праздника отменяется.

Народные приметы на Крещенский сочельник

В народном календаре 18 января связывали с многочисленными наблюдениями за погодой.

Если день был ясным и морозным, в старину ожидали сухого лета. Сильный снегопад, напротив, считали доброй приметой для урожая.

Много звезд на ночном небе связывали с урожаем ягод и грибов, иней на деревьях – с будущим плодородием, а яркую луну – с сильным весенним половодьем.

Такие приметы относятся к народному фольклору и не являются надежным метеорологическим прогнозом.

Крещенские морозы – обязательно ли они бывают

Нет.

Выражение «крещенские морозы» прочно вошло в русский язык, однако резкое похолодание около 19 января происходит далеко не каждый год.

Погода определяется реальной атмосферной циркуляцией, а не календарной датой.

Поэтому народное представление о том, что именно на Крещение обязательно должны прийти самые сильные морозы зимы, не является метеорологическим правилом.

Гадания в Крещенский сочельник

В народной культуре период Святок традиционно связывали с гаданиями, а ночь на Крещение считалась одной из последних возможностей погадать.

Однако православная церковь относится к гаданиям отрицательно.

Поэтому связывать Крещенский сочельник одновременно с церковной подготовкой к Богоявлению и рекомендациями «как правильно погадать» некорректно.

Гадательные обычаи стоит рассматривать исключительно как часть народного фольклора.

Можно ли давать деньги в долг 18 января

Церковного запрета на займы или возврат долгов в Крещенский сочельник нет.

Приметы о том, что 18 января нельзя давать деньги, иначе можно «отдать удачу», относятся к бытовым суевериям.

Финансовые решения лучше принимать исходя из реальных обстоятельств, а не календарной приметы.

Можно ли стирать 18 января

Да.

Стирка не запрещена церковными правилами.

То же относится к мытью посуды, уборке, приготовлению еды и другим необходимым домашним делам.

Можно ли отмечать день рождения в Крещенский сочельник

Церковного запрета на день рождения 18 января нет.

Однако верующим, соблюдающим пост, стоит учитывать его ограничения при составлении праздничного меню.

Шумное застолье с чрезмерным употреблением алкоголя плохо соответствует характеру навечерия Богоявления.

Как правильно провести Крещенский сочельник

Для верующего главный ориентир – не перечень бытовых суеверий, а смысл самого дня.

По возможности 18 января стоит посетить храм, принять участие в богослужении, помолиться, набрать святую воду и соблюдать пост в той мере, которая подходит человеку.

Также день подходит для спокойного общения с близкими, примирения после конфликтов и помощи тем, кто в ней нуждается.

Кратко: Крещенский сочельник 2027

Крещенский сочельник отмечается 18 января 2027 года, в понедельник.

Это навечерие Крещения Господня, которое празднуют 19 января.

18 января установлен отдельный строгий однодневный пост. Рождественский пост к этому времени уже завершен.

В 2027 году церковный календарь указывает сухоядение, однако мера поста для мирян может зависеть от здоровья и других обстоятельств.

Великое освящение воды совершается и 18, и 19 января. Вода в оба дня освящается одним чином.

Купание в проруби не является обязательным церковным обрядом и не очищает человека от грехов.

Работать, убираться, стирать, мыться и стричься в Крещенский сочельник можно.

Частые вопросы

Когда Крещенский сочельник в 2027 году?

18 января 2027 года. Это понедельник.

Когда Крещение в 2027 году?

Крещение Господне отмечается 19 января.

Что нельзя есть 18 января?

Крещенский сочельник – строгий постный день. Не употребляют мясо, молочные продукты и яйца, по строгому уставу – также рыбу.

Можно ли есть в Крещенский сочельник до освящения воды?

Существует благочестивый обычай воздерживаться от еды до освящения воды, однако степень поста должна соответствовать возможностям и состоянию здоровья человека.

Когда набирать святую воду – 18 или 19 января?

Можно в любой из этих дней после Великого освящения воды. Вода 18 и 19 января освящается одним и тем же чином.

Какая вода сильнее – 18 или 19 января?

Церковь такого различия не делает. В оба дня речь идет о Великой агиасме.

Можно ли убираться 18 января?

Да. Церковного запрета на уборку и другие обычные домашние дела нет.

Можно ли работать в Крещенский сочельник?

Да. 18 января 2027 года является обычным рабочим понедельником.

Можно ли стирать в Крещенский сочельник?

Да. Запрет на стирку относится к бытовым суевериям.

Обязательно ли купаться в проруби?

Нет. Купание является народной традицией, а не обязательным церковным обрядом.

Смывает ли купание в проруби грехи?

Нет. Церковь не связывает погружение в воду с автоматическим прощением грехов.

Можно ли гадать в ночь на Крещение?

Гадания существуют как народная святочная традиция, но православная церковь их не одобряет.

Заканчивается ли Рождественский пост 18 января?

Нет. Рождественский пост заканчивается к Рождеству Христову. 18 января установлен отдельный однодневный пост.