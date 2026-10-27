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Путин пригласил участников ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю в 2027 году
Президент Владимир Путин пригласил делегатов саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.
«Завершая свое выступление, хочу пригласить делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву, принять участие в 10-м международном форуме «Российская энергетическая неделя», где мы могли бы продолжить наши дискуссии и обсуждение конкретных кооперационных проектов», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Ранее во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил об обеспечении альянсом ОПЕК+ предсказуемой конъюнктуры на рынке нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» прямым террористическим актом. Также Владимир Путин указал на регионы мира с увеличивающимся потреблением энергоресурсов.