Путин одобрил создание цифровых архивов истории малых городов России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур поддержал инициативы создания локальных цифровых архивов, где в небольших населенных пунктах, селах и малых городах собирают устные воспоминания местных жителей, фотографии и документы, выкладывая их в открытый доступ, передает РИА «Новости».

«Получается живая, абсолютно живая история, не параграф, подчас скучный параграф в учебнике, а судьбы конкретных людей, из которых складываются судьбы городов, регионов и потом всей страны», – подчеркнул президент России.

Путин уточнил, что подобные проекты часто запускаются местными музеями и библиотеками при содействии волонтеров и краеведов.

«Такие архивы могут стать одним из значимых инструментов сохранения нематериального мирового наследия, дать голос тем, чьи истории остаются за пределами глобальных сюжетов», – считает глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Национальном центре «Россия» запустили всероссийский конкурс по созданию цифровой карты семейных историй.

Месяцем ранее россияне подключились к формированию общенационального онлайн-архива «СВОи» о героях СВО и Великой Отечественной войны.

До этого президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании цифрового архива историй участников спецоперации.