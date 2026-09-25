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Россия сохранила запрет на ввоз рыбы и молока из Армении
Россельхознадзор: Россия сохранила запрет на ввоз рыбы и молока из Армении
Россельхознадзор отказался отменять действующие ограничения на поставки рыбной и молочной продукции из Армении из-за отсутствия документов об устранении ранее выявленных производственных нарушений.
Ограничительные меры в отношении армянских товаров продолжают действовать, передает ТАСС. В надзорном ведомстве пояснили, что зарубежные партнеры так и не подтвердили документально исправление недочетов на своих производственных предприятиях.
«В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений», – говорится в официальном сообщении.
Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз широкого ассортимента армянских товаров. Под временные запреты попали минеральная вода, алкогольные напитки, а также овощи и фрукты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.
Месяцем ранее российское ведомство прекратило ввоз рыбы и морепродуктов из республики из-за системных нарушений.
После закрытия рынка России представители армянских рыбоводческих хозяйств устроили акцию протеста у здания правительства.