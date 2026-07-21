Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Армянские рыбоводы устроили протест из-за закрытия рынка России
Пока министр экономики Армении Геворг Папоян рапортует о том, что европейский рынок стал доступен для экспорта армянской рыбной продукции, представители армянских рыбоводческих хозяйств собрались на акцию протеста у правительства, требуя решить их проблемы на фоне закрытия российского рынка. Трансляцию с места ведут местные телеканалы.
Рыбоводы требуют от властей конкретных действий, передает ТАСС. Глава Рыбоводческого союза Армении Гор Григорян отметил, что Европа остается недосягаемой для местных производителей.
«Власти хотят показать обществу, что решили некий вопрос, связанный со сферой рыбоводства. Не решен ни регламент экспорта на европейский рынок, ни вопрос субсидий для экспорта», – заявил Григорян. Он добавил, что сбыть существующие объемы в Европе нереально.
Экспорт в Россию прекратился 15 мая. На границе были остановлены около 15 тонн живой рыбы и замороженная продукция, которую пришлось вернуть. По словам Григоряна, российский рынок создавался 30 лет, и объемы поставок достигли 13 тыс. тонн.
Протестующие жалуются, что власти три месяца не могут решить их проблемы, а предложенные программы поддержки не работают. Рыбоводы просят субсидии с возвратом и готовы оставаться у здания правительства до тех пор, пока ситуация не разрешится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Россельхознадзор приостановил поставки рыбной продукции из Армении из-за системных нарушений.
Накануне армянские фермеры перекрыли международную трассу из-за невозможности экспорта помидоров в Россию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о невостребованности армянских сельскохозяйственных товаров на европейских рынках.