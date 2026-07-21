Армянские рыбоводы устроили протест из-за закрытия рынка России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рыбоводы требуют от властей конкретных действий, передает ТАСС. Глава Рыбоводческого союза Армении Гор Григорян отметил, что Европа остается недосягаемой для местных производителей.

«Власти хотят показать обществу, что решили некий вопрос, связанный со сферой рыбоводства. Не решен ни регламент экспорта на европейский рынок, ни вопрос субсидий для экспорта», – заявил Григорян. Он добавил, что сбыть существующие объемы в Европе нереально.

Экспорт в Россию прекратился 15 мая. На границе были остановлены около 15 тонн живой рыбы и замороженная продукция, которую пришлось вернуть. По словам Григоряна, российский рынок создавался 30 лет, и объемы поставок достигли 13 тыс. тонн.

Протестующие жалуются, что власти три месяца не могут решить их проблемы, а предложенные программы поддержки не работают. Рыбоводы просят субсидии с возвратом и готовы оставаться у здания правительства до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Россельхознадзор приостановил поставки рыбной продукции из Армении из-за системных нарушений.

Накануне армянские фермеры перекрыли международную трассу из-за невозможности экспорта помидоров в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о невостребованности армянских сельскохозяйственных товаров на европейских рынках.