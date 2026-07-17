Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.5 комментариев
Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер
В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.
В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.
В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.
Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.
Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.
В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.