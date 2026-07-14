Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
В «Южной» группировке рассказали, как боец спас ребенка от четверых боевиков ВСУ
Российский военнослужащий с позывным «Бритва» в одиночку вступил в бой с четырьмя украинскими солдатами, защищая оставшуюся без попечения родителей десятилетнюю девочку, сообщил сослуживец героя с позывным «Марс».
Боец Южной группировки войск больше месяца охранял ребенка в Константиновке, пояснил собеседник РИА «Новости».
«На них напали бойцы ВСУ и начали отбиваться от них. Одного он убил, второго тяжело ранил, остальные «драпу дали». Всего их было четверо», – пояснил он.
В течение месяца Бритва заботился о девочке, обеспечивая ее провизией и вещами с помощью трофейного дрона «Баба-Яга». При эвакуации ребенка боец наступил на противопехотную мину и получил тяжелое ранение стопы.
Несмотря на травму, военнослужащий вызвал беспилотник-проводник и передал девочке рацию для связи с командованием. Ребенок самостоятельно прошел более 500 метров по лесополосе, следуя за фонариком дрона до безопасного укрытия.
Напомним, российские военнослужащие вывели оставшегося без попечения родителей ребенка в безопасное место.
Спасенная девочка рассказала об обмане ее семьи с эвакуацией со стороны украинских военных.
Ребенка направили в детское учреждение, она находится под присмотром специалистов.