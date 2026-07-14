Tекст: Алексей Дегтярёв

Боец Южной группировки войск больше месяца охранял ребенка в Константиновке, пояснил собеседник РИА «Новости».

«На них напали бойцы ВСУ и начали отбиваться от них. Одного он убил, второго тяжело ранил, остальные «драпу дали». Всего их было четверо», – пояснил он.

В течение месяца Бритва заботился о девочке, обеспечивая ее провизией и вещами с помощью трофейного дрона «Баба-Яга». При эвакуации ребенка боец наступил на противопехотную мину и получил тяжелое ранение стопы.

Несмотря на травму, военнослужащий вызвал беспилотник-проводник и передал девочке рацию для связи с командованием. Ребенок самостоятельно прошел более 500 метров по лесополосе, следуя за фонариком дрона до безопасного укрытия.

Напомним, российские военнослужащие вывели оставшегося без попечения родителей ребенка в безопасное место.

Спасенная девочка рассказала об обмане ее семьи с эвакуацией со стороны украинских военных.

Ребенка направили в детское учреждение, она находится под присмотром специалистов.