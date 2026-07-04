«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.5 комментариев
Минобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергея Рудской.
Успешное продвижение армии стало возможным благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов, передает Минобороны в Max.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о деталях операции.
«В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации», – сообщил генерал-полковник на брифинге.
Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» прорвали линию фортификаций, которую противник возводил с 2014 года. Рудской отметил, что украинское командование считало этот мощный рубеж абсолютно неприступным.
В данный момент войска группировки «Южная» завершают ликвидацию мелких отрядов противника в освобожденном населенном пункте.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской подчеркнул, что военные контролируют все районы от южной до северной окраин.
«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», – рассказал Рудской на брифинге ведомства.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства расценил этот успех как ключевой шаг к освобождению всей территории ДНР
Рудской также отметил, что киевское командование ценой больших потерь пыталось удержать город, чтобы доказать западным спонсорам способность остановить продвижение российской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.
Командир мотострелковой бригады Антон Грунис ранее доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.
Министерство обороны объявило о завершении зачистки города от разрозненных остатков украинских боевиков.