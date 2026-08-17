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    17 августа 2026, 14:56 • Общество

    Тактика Киева оставила Украину без металла

    Тактика Киева оставила Украину без металла
    @ РИА Новости

    Tекст: Николай Стороженко

    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина?

    У этих предприятий много общего.

    Во-первых, это два крупнейших меткомбината на подконтрольной Украине территории с соотносимыми показателями производства. У Metinvest, который специализируется на плоском прокате, это 3,2 млн тонн стали, 2,8 млн тонн проката и 3,57 млн тонн чугуна в год, что принесло группе 72 млрд гривен (более 1,6 млрд долларов) выручки в 2025-м. А АМКР – крупнейший производитель длинномерного проката, значительный производитель и экспортер железной руды и железорудного концентрата с годовой выручкой в 70-74 млрд гривен.

    Во-вторых, это крупнейшие налогоплательщики своих областей. «Запорожсталь», на которую работают и другие предприятия группы в регионе («Запорожкокс», «Запорожогнеупор»), в 2025 году заплатила в украинскую казну четыре млрд гривен (около 90 млн долларов). Более миллиарда из них ушло напрямую в бюджеты города и области. 

    АМКР за прошлый год перечислил в бюджеты всех уровней 8,5 млрд гривен (190 млн долларов). Это один из крупнейших налогоплательщиков Днепропетровской области. К тому же крупный импортер сырья: 3,2 млрд гривен (71,5 млн долларов) из его налоговых отчислений – импортный НДС. Нет производства – нет импорта и НДС с этого импорта.

    В-третьих, оба предприятия – одни из крупнейших генераторов валютной выручки в условиях критического снижения объемов украинского экспорта. Для «Запорожстали» – это около 1 млрд долларов за прошлый год (и почти 5 млрд для группы «Метинвест» в целом), для АМКР – 850–900 миллионов. Но стоит учесть и хроническую убыточность АМКР, и вливания от материнской компании – около 1 млрд долларов за время СВО.

    Поскольку валютная выручка Украины от экспорта чермета в прошлом году составила 3,34 млрд долларов, остановка обоих предприятий – ощутимый удар по ее экономике.

    В-четвертых, продукция «Запорожстали» и АМКР – это не только налоги и экспорт, но и сырье для украинской оборонки. Здесь несомненное лидерство за «Метинвестом». Еще в 2022 году группа выступила с инициативой «Стальной фронт», в рамках которой освоила производство бронестали, шлемов, пластин для бронежилетов, подземных сооружений из гофрированной стали, «мангалов» (противодронных экранов) для Abrams, Bradley, Т-64, Т-72, МТ-ЛБ, БМП, систем ПВО, включая элементы Patriot (более 300 штук).

    Кроме того, «Метинвест» участвовал в строительстве более 200 км фортификационных линий на Донецком и Запорожском направлениях.

    В рамках той же инициативы в ВСУ поступили противоминные тралы, более восьми тысяч разведывательных дронов, тепловизоры и оптика, сотни единиц транспорта. В целом по «Стальному фронту» ВСУ получили помощи на три четверти из 10 млрд гривен (около 225 млн долларов), переданных «Метинвестом» на нужды украинской армии. 

    Роль АМКР несколько скромнее. Менеджмент предоставлял военным спецтехнику, бетонные плиты, блоки, металлоконструкции, топливо для создания фортификаций вокруг Кривого Рога. Арматура и катанка группы идут на строительство укреплений.

    Прямая помощь ВСУ – до одного млрд гривен (около 23 млн долларов) с момента начала боевых действий, что, скорее всего, оправдывается убыточностью АМКР в текущих условиях. По сути, уже то, что ArcelorMittal не законсервировал комбинат еще в 2022 году и до сих пор поддерживает его, сохраняя 10-12 тысяч рабочих мест, а также выплаты семьям мобилизованных рабочих – уже изрядная помощь.  

    Наконец, в-пятых. Отчисления «Метинвеста» и АМКР составляют существенную часть налоговых поступлений в бюджеты Запорожья и Кривого Рога соответственно. Эти бюджеты, в свою очередь, участвуют в финансировании строительства оборонительных сооружений в Запорожской и Днепропетровской областях.

    Для Кривого Рога потеря не так критична, поскольку в основном АМКР наполняет местный бюджет через налог на землю. Работает предприятие или нет, не столь важно – платить приходится.

    А вот для Запорожья потеря болезненная. Город находится в 20 км от линии фронта, его активно готовят к обороне. В регионе повышенный спрос на арматуру, трубы и прочие материалы для строительства укреплений и защитных сооружений вокруг инфраструктурных объектов. 

    Начав игру в тотальную войну, руководство Украины в который уже раз не задумалось о том, что в эту игру могут играть двое.

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