Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Петербурге
В Невском районе Петербурга произошел пожар в восьмикомнатной квартире, в результате происшествия погиб ребенок, еще два человека пострадали, сообщил главк МЧС по Санкт-Петербургу.
В восьмикомнатной квартире горела комната площадью 20 кв. м, передает РИА «Новости».
Два человека госпитализированы. Пожар полностью ликвидирован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в особняке Миллера в Петербурге, никто не
В сентябре кровля реконструируемого здания загорелась в историческом центре Петербурга рядом с журфаком СПбГУ.