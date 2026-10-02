Дело похитителя девятилетней девочки в Смоленске прекращено из-за его смерти

Tекст: Антон Антонов

Девочка пошла выгуливать тойтерьера рано утром 24 февраля и не вернулась домой, после чего в городе развернули масштабные поиски. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, рядом с ней находился мужчина 1983 года рождения, позже задержали и его сожительницу.

Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте обвиняемый в похищении девочки в Смоленске был найден мертвым в СИЗО.

Он признал свою вину в похищении.