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Спасший тонущую девочку приморец пропал в море
В Приморском крае молодой человек спас тонущего в море ребенка, его самого унесло течение, ведутся его поиски, сообщили в поисковой организации «ПримПоиск».
Трагедия во Владивостоке унесла жизнь героя, который пожертвовал собой ради спасения утопающего ребенка у Токаревского маяка.
Инцидент произошел еще 31 августа, молодой человек бросился в воду и вытолкнул на берег тонущую девочку, пояснили в отряде, передает РИА «Новости».
Самого спасителя унесло сильным течением в море.
«Поиски ведутся спасателями МЧС и сотрудниками таможни по сей день. Но безрезультатно… Все, кто прогуливается, передвигается по воде в районе Токаревского маяка, острова Елены, Амурского залива, пролива Босфор Восточный, обращайте, пожалуйста, внимание на побережье и акваторию», – заявили представители поисковой организации.
Волонтеры отряда добавили, что пропавшего героя планируют посмертно представить к награде за проявленное мужество.
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