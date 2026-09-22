Подростка задержали за подготовку терактов в школе и мечети в Польше

Tекст: Тимур Шайдуллин

«18 сентября 2026 года сотрудники Агентства внутренней безопасности, действуя по согласованию с прокурором Силезского отделения Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры, задержали Павла Г., гражданина Польши, 2009 года рождения», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Во время обыска у фигуранта обнаружили оружие, а также литературу и нашивки с нацистской символикой. Прокуратура также выяснила, что в соцсетях задержанный вел переписку о планах нападения.

Ему предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, разжигании национальной ненависти и подготовке теракта. Районный суд в Катовице отправил юношу под арест на три месяца. На допросе подозреваемый не признал вину.

Ранее в рамках этого же расследования правоохранители задержали двух 16-летних подростков. Выяснилось, что они состояли в неонацистских сообществах в мессенджерах Telegram и Discord.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали трех готовивших теракт молодых людей. В июле британскому подростку предъявили обвинения в планировании нападений на две лондонские мечети.

Весной суд в Республике Коми арестовал 15-летнего школьника за подготовку массового убийства в учебном заведении.