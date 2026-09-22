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    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    10 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    13 комментариев
    22 сентября 2026, 16:03 • Новости дня

    Фермеры юга Ливана потеряли урожай оливок из-за израильского вторжения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава объединения фермеров Южного Ливана Мухаммад аль-Хусейни сообщил об уничтожении оливковых плантаций из-за действий израильской армии.

    По его словам, продолжающиеся удары и ограничения доступа к угодьям наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона, передает РИА «Новости». «Потеря сезона сбора оливок означает не только потерю урожая, но и лишение источника дохода тысяч семей юга Ливана и целого сектора ливанской экономики», – подчеркнул собеседник агентства.

    Сезон сбора традиционно длится с сентября по ноябрь, однако сейчас фермеры лишены возможности попасть на свои участки. Жители ряда деревень пытались получить разрешения на проход к полям, но израильские военные отказывают им. Кроме того, при попытках приблизиться к землям фермеры подвергаются атакам беспилотников.

    Аль-Хусейни добавил, что часть рощ сожжена, а многолетние деревья выкорчеваны.

    По данным министерства сельского хозяйства Ливана, повреждено около 6,6 тыс. гектаров оливковых насаждений и более 56 тыс. гектаров сельхозземель в 64 населенных пунктах.

    Южный Ливан производит около 15% оливкового масла в стране, а провинция Набатия – более 21%. Невозможность ухода за деревьями угрожает и будущим урожаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска выжгли белым фосфором пятую часть аграрных территорий на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля подожгли оливковые рощи между населенными пунктами Ходейта и Харис.

    Министерство сельского хозяйства Ливана заявило о масштабном уничтожении многолетних посадок оливы.

    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами

    Британия согласилась дозаправлять саудовские самолеты для отражения атак хуситов

    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что согласился на просьбу Саудовской Аравии о дозаправке в воздухе саудовских самолетов на «оборонительных» миссиях и назвал эту поддержку ограниченной по времени.

    Британия предоставит Саудовской Аравии ограниченную военную поддержку для отражения атак хуситов из Йемена. Об этом премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил журналистам по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в понедельник. По словам главы правительства, он согласился на просьбу Эр-Рияда после консультаций с министром обороны и главой МИД: Королевские ВВС будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе, пишет Al Jazeera.

    Договоренность ограничена по времени и будет постоянно пересматриваться. Миссия сведена к поддержке саудовских самолетов, которые защищают страну от дронов и ракет, а не к ударам по хуситам. По данным британских официальных лиц, операция начнется в ближайшие дни, в ней задействуют один самолет-заправщик Voyager ВВС Британии.

    Бернем объяснил решение интересами Британии и всего региона: Саудовская Аравия подвергается атакам, ожидает дальнейших нарушений и нуждается в сохранении путей для поставок нефти.

    Эр-Рияд запросил поддержку после того, как в последние недели вновь разгорелся конфликт между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Хуситы наносили удары ракетами и дронами, в субботу одна из ракет была перехвачена на подлете к Эр-Рияду. Они также продвинулись внутри Йемена, захватив портовый город Моха и ключевые острова в Красном море, что позволяет им лучше контролировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% мировой торговли.

    Британия и Саудовская Аравия остаются близкими военными союзниками на протяжении десятилетий, Лондон – один из крупнейших поставщиков вооружений королевству. Ранее в этом году Британия разместила в Саудовской Аравии систему ПВО Sky Sabre для защиты от иранских ракетных атак во время войны США и Израиля с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели арабская коалиция сообщила о перехвате ракеты, запущенной по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии. В середине прошлой недели Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов.

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    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    19 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов

    Анкара допустила задействование Мекканского оборонного альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Хакан Фидан не исключил возникновения военных нужд у участников нового оборонного пакта на фоне постоянных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре.

    Турецкое дипломатическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг обстрелов территории Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    В эфире канала NTV глава министерства прокомментировал перспективы активации недавно созданного объединения.

    «Возможно, возникнут военные потребности – мы следим за ситуацией», – заявил руководитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов о будущем союза.

    Ранее дипломат подчеркивал открытость Мекканского альянса для других государств Ближнего Востока и прогнозировал рост его влияния. Оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в августе 2026 года. Этот документ гарантирует совместные действия стран при возникновении угрозы для одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Власти Эр-Рияда запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак йеменских хуситов.

    Исламабад направил Тегерану предупреждение с требованием обуздать эту группировку.

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    19 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по Эр-Рияду и Янбу

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении массированных ракетных ударов по стратегическим объектам в столице Саудовской Аравии и инфраструктуре нефтяной компании Aramco.

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали территорию Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и дронов, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы провели две успешные военные операции с помощью большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, первая атака была направлена на стратегические объекты в Эр-Рияде, вторая – на инфраструктуру компании Aramco в городе Янбу. Хуситы утверждают, что в результате ударов возникли масштабные пожары.

    Представитель движения добавил, что эти действия стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по Йемену. Он отметил, что саудовские ВВС нанесли 732 удара с использованием истребителей F-15 и Typhoon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября йеменское движение «Ансар Алла» атаковало ракетами нефтяную компанию Aramco в городе Янбу.

    Днем ранее ВВС Саудовской Аравии нанесли 52 удара по контролируемым хуситами территориям Йемена.

    До этого повстанцы обстреляли десятками ракет саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция арабских стран, воюющая в Йемене, перехватила баллистическую ракету, выпущенную силами йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами) по территории Саудовской Аравии, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная милицией хуситов в направлении Эр-Рияда», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» нанесло массированные ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда и инфраструктуре Aramco в Янбу.

    Ранее хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Aramco и авиабазе Хамис-Мушайт.

    Также повстанцы атаковали авиабазу имени короля Халеда десятками ракет и беспилотников в ответ на обстрелы своей страны.

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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

    Интенсивность судоходства в Ормузском проливе упала в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе в субботу и воскресенье судоходство снизилось примерно в три раза по сравнению с показателями за выходные неделей ранее, передает Reuters.

    По данным о судоходстве, за выходные через Ормузский пролив прошли 12 грузовых судов против 35 в предыдущие выходные на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и отношений между США и Ираном, которые зашли в тупик, пишет Reuters.

    В субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, а один пустой крупный газовоз зашел в залив, отмечает РИА «Новости».

    В воскресенье из пролива вышли два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика, при этом в залив вошли два небольших нефтяных танкера.

    До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 125 крупных коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    В начале месяца США признали падение нефтяного трафика через пролив.

    В прошлом месяце МИД Ирана заявил, что пролив нельзя «захватить твитом».

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    21 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Новак сообщил о планах России нарастить экспорт угля на Ближний Восток

    Новак: Россия планирует нарастить экспорт угля на Ближний Восток и в Африку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России увеличить экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в рамках новой стратегии.

    Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности до 2050 года, передает РИА «Новости». Одно из ключевых направлений документа посвящено расширению экспорта отечественного угля.

    «Расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами – Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку», – перечислил приоритеты Новак в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

    В прошлом году отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В июле текущего года Россия почти втрое увеличила экспорт угля в Индию.

    Ранее Минэнерго объявило о планах занять треть китайского рынка.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    21 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    При обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Ормузского пролива неизвестным снарядом был атакован проходящий танкер, в результате чего легкие ранения получили два моряка, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Два члена экипажа танкера пострадали при обстреле судна, передает ТАСС.

    Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом.

    В ведомстве уточнили, что после атаки танкер продолжил движение к порту назначения своим ходом. Название пострадавшего судна и порт его приписки пока не раскрываются.

    В середине сентября Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе.

    В начале месяца у побережья Омана три неизвестных снаряда ударили по коммерческому танкеру.

    В этот же день неизвестные обстреляли два крупных судна для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии и Южной Кореи.

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    21 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Представитель КСИР пригрозил США ударами новым оружием по новым целям

    КСИР: Иран применит новое оружие против США в случае агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    В случае возобновления американских атак вооруженные силы Ирана нанесут удары по новым объектам США с использованием новейшего оружия, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Представитель КСИР отметил, что цели Ирана больше не будут прежними. Страна намерена атаковать объекты, по которым ранее удары не наносились, передает ТАСС.

    Мохеби подчеркнул, что изменения коснутся географии конфликта, а также применяемого вооружения и техники. Он пообещал вывести на поле боя новое оружие, возможности которого поразят мир.

    Накануне центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил заявил о наличии данных о подготовке США к возобновлению военных действий против республики в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сообщили о планах США начать новую войну.

    В конце лета Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе.

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    22 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы в 2027 году

    NYT: Премьер Ирака пообещал разоружить вооруженные группы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди пообещал разоружить поддерживаемые Ираном группы ополчения к июню 2027 года, представив амбициозный график установления государственного контроля над разрозненными вооруженными формированиями, пишет The New York Times.

    «Это не вопрос выбора. Это необходимость. Другие, кто говорил об этом, затем отказались от своих слов. Они поддались давлению или другим идеям. Для меня этот вопрос, наряду с вопросом коррупции, – это вопрос чести», – заявил аль-Заиди о своем плане разоружения.

    План поэтапного разоружения, который аль-Заиди впервые изложил в интервью газете The New York Times (NYT) в Багдаде, будет иметь ключевое значение для того, как Ирак будет поддерживать баланс между двумя важнейшими союзниками, США и Ираном, в то время как эти страны находятся в состоянии войны.

    Ирак находится под растущим давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа, важнейшего партнера в сфере безопасности и экономики, с целью нейтрализации проиранских сил, которые накопили не только военную мощь, но и политическую власть.

    В то же время Иран, сосед Ирака, стремится усилить влияние в стране и расширить использование этих ополчений в войне с Вашингтоном, сказано в статье.

    Разоружение ополченцев доставляло немало хлопот предыдущим иракским лидерам, включая тех, кто обладал гораздо большим опытом, чем аз-Заиди, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багдад летом предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном. Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу. Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США.

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    22 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Цены на нефть выросли из-за рисков в Ормузском проливе

    Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти во вторник на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе и ожиданий инвесторов относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в начале европейских торгов выросла на 1,7% и составила 102,07 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    При этом цена на нефть марки WTI также увеличилась на 1,7%, достигнув 97,4 доллара за баррель.

    Отмечается, что риски для поставок через Ормузский пролив остаются высокими, несмотря на то, что объемы транспортировки нефти, природного газа и грузов достигли полугодового максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. В августе власти Ирака заявили о подготовке соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Летом Минэнерго США сообщило о восстановлении нефтетрафика через этот маршрут.

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    22 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    ВОЗ: Из-за эскалации конфликта в Йемене погибли более 160 человек

    ВОЗ сообщила о гибели более 160 человек за шесть дней конфликта в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    В результате эскалации конфликта в Йемене с 13 по 18 сентября погибли более 160 человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения и народонаселения за этот период зафиксировал 680 новых пострадавших, из которых 516 получили ранения, а 164 погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ВОЗ.

    Обострение ситуации в Йемене началось в середине июля после удара проправительственных войск по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с руководством хуситов.

    Хуситы возложили ответственность за атаку на Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады с подконтрольных им территорий.

    В ходе боевых действий они добились продвижения на юго-западе и западе страны, взяв под контроль побережье Красного моря и населенные пункты около Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе порт Эль-Моху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Саудовской Аравии из-за падения обломков беспилотника погиб гражданин Йемена.

    В середине сентября йеменские силы отразили наступление хуситов на Мариб.

    В середине месяца Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков из-за постоянных атак хуситов.

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    Бедная Молдавия так сильно хочет стать членом ЕС, что готова покупать более дорогой газ у европейских трейдеров. Эксперты говорят, что, по сути, Кишинев покупает все тот же российский по происхождению газ, только теперь в разы дороже. Это и стало основной причиной энергетического кризиса в стране. Какое решение есть у Молдавии? Подробности

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    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    В Швеции созрело восстание против засилья ЛГБТ

    Сотни шведских священников внезапно выступили против одной из основ современной западной идеологии – однополых браков. И хотя это восстание похоже на бунт на коленях, перед нами, скорее всего, только первая ласточка. Почему в этой стране все больше растет сопротивление ЛГБТ-пропаганде? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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