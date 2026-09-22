Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

Есть старая шутка про человека, который при долгосрочном планировании слишком полагается на Апокалипсис.

В самом деле, эсхатология, учение о последних судьбах мира и человека, выглядит как что-то не имеющее отношения к городскому благоустройству или отношениям с избирателями. Поэтому, когда новостные ленты сообщили о том, что патриарх Кирилл напомнил депутатам Московской городской думы о страшном суде, многие не очень поняли, о чем речь. О попытке припугнуть народных избранников, чтобы они тщательнее исполняли свои обязанности? На самом деле, нет. Вот его слова:

«Те, перед кем вы в ответе, – это ваши избиратели, но в первую очередь вы несете ответственность перед Господом. И чем выше ваше положение, тем больше спрос не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На Страшном суде Он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что Он спросит с вас. Эти обязательства перед Богом должны мобилизовывать наше чувство ответственности за все, что мы делаем, – каждый на своем месте. В том числе и люди, облеченные светской властью».

«Ответственность перед Богом» и «Страшный Суд» – это не что-то ужасное, чем люди пытаются запугать друг друга, а важная опора для достойной и плодотворной жизни – и, особенно, для государственного служения.

Для любого человека, который должен трудиться и прилагать упорные усилия, важна мотивация, понимание того, зачем он это делает, почему он вообще выбрал именно этот путь в жизни. Человек, который не видит в своей работе никакого смысла – кроме необходимости как-то заработать деньги, чтобы прокормиться – быстро выгорает, начинает тяготиться своей работой и делать ее вполсилы.

Специалисты, которые исследовали, что делает труд человека продуктивным, давно обратили внимание, что дело не только в зарплате – выгореть и сбежать можно и при хороших деньгах. Важно, чтобы то, что человек делает, приносило ему удовлетворение, сознание личного достоинства и честно выполненного долга.

Хуже всего для качества работы – когда возникает конфликт между ценностями самого человека и ценностями предприятия (например, для него важна экология, а предприятие загрязняет окружающую среду).

То, что человек делает в рамках своей профессии, должно обладать для него не только денежным, но и нравственным смыслом.

Это особенно важно для государственного служения. По нескольким причинам.

Во-первых, любая работа с людьми может сильно обескураживать. Как устало сказал мне один медик, «кто это ценит?». Люди могут не ценить ваших усилий, капризничать, ворчать, и подозревать вас в чем-то дурном. Конечно, так ведут себя далеко не все – но и относительно немногих хватит, чтобы загнать человека в уныние, а то и цинизм. Представители власти (и депутаты, в частности) могут сталкиваться с претензиями и обвинениями либо вообще несправедливыми, либо вызванными решениями, которые принимали совсем другие люди.

И в сети, и в реале очень легко нарваться на людей, которые убеждены, что власти (особенно местные) ничего не делают, а то, что делают – делают не так, что все они катаются как сыр в масле и нечисты на руку.

Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

Во-вторых, власть (даже ограниченная) связана с серьезными соблазнами. Легко сделаться гордым и заносчивым, и воспользоваться своими возможностями не для служения другим, а для личного обогащения.

Не потому, что человек при власти изначально плохой – а потому, что человек вообще слаб, и, чтобы устоять перед лицом искушения, ему нужна опора, которой в его жизни часто нет.

Поэтому о такой опоре важно задуматься. Что побуждает человека нести это служение, смиренно принимать справедливую критику, терпеливо переносить несправедливую, и стойко противиться соблазнам?

Для многих людей в нашей истории такой опорой было живое сознание того, что вся их жизнь проходит перед взором Бога. Пусть даже никто из людей не ценит того добра, которое они делают – Бог видит и оценит. Христос в притче о страшном суде говорит, что все, что мы делаем для наших нуждающихся ближних, мы делаем для Него.

Служение людям есть, в конечном итоге, служение Ему.

А государственное служение дает уникальную возможность послужить своим ближним и принести в мир много добра. Как говорит апостол Павел в Послании к ефесянам, «каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал» (Еф.6:8).

Вскоре после Второй мировой войны философ Ханна Арендт заметила, что люди утратили веру в страшный суд – и из-за этого плохие люди потеряли страх, а хорошие – надежду.

Для человека, который ищет воли Божией и с любовью служит своим ближним, Страшный суд означает надежду – никакое добро не пропадает, никакая стойкость перед лицом искушения не является тщетной, ценят вас люди или нет – Бог видит и ценит то, что вы делаете.