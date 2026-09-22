  • Новость часаРоссийские войска окружили Доброполье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    @ Дмитрий Дадонкин/ТАСС

    22 сентября 2026, 08:32 Мнение

    Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ
    Меркель призвала немцев вернуться к идеям Аденауэра
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    России предсказали «рождение» новых островов

    Есть старая шутка про человека, который при долгосрочном планировании слишком полагается на Апокалипсис.

    В самом деле, эсхатология, учение о последних судьбах мира и человека, выглядит как что-то не имеющее отношения к городскому благоустройству или отношениям с избирателями. Поэтому, когда новостные ленты сообщили о том, что патриарх Кирилл напомнил депутатам Московской городской думы о страшном суде, многие не очень поняли, о чем речь. О попытке припугнуть народных избранников, чтобы они тщательнее исполняли свои обязанности? На самом деле, нет. Вот его слова:

    «Те, перед кем вы в ответе, – это ваши избиратели, но в первую очередь вы несете ответственность перед Господом. И чем выше ваше положение, тем больше спрос не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На Страшном суде Он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что Он спросит с вас. Эти обязательства перед Богом должны мобилизовывать наше чувство ответственности за все, что мы делаем, – каждый на своем месте. В том числе и люди, облеченные светской властью».

    «Ответственность перед Богом» и «Страшный Суд» – это не что-то ужасное, чем люди пытаются запугать друг друга, а важная опора для достойной и плодотворной жизни – и, особенно, для государственного служения.

    Для любого человека, который должен трудиться и прилагать упорные усилия, важна мотивация, понимание того, зачем он это делает, почему он вообще выбрал именно этот путь в жизни. Человек, который не видит в своей работе никакого смысла – кроме необходимости как-то заработать деньги, чтобы прокормиться – быстро выгорает, начинает тяготиться своей работой и делать ее вполсилы.

    Специалисты, которые исследовали, что делает труд человека продуктивным, давно обратили внимание, что дело не только в зарплате – выгореть и сбежать можно и при хороших деньгах. Важно, чтобы то, что человек делает, приносило ему удовлетворение, сознание личного достоинства и честно выполненного долга.

    Хуже всего для качества работы – когда возникает конфликт между ценностями самого человека и ценностями предприятия (например, для него важна экология, а предприятие загрязняет окружающую среду).

    То, что человек делает в рамках своей профессии, должно обладать для него не только денежным, но и нравственным смыслом.

    Это особенно важно для государственного служения. По нескольким причинам.

    Во-первых, любая работа с людьми может сильно обескураживать. Как устало сказал мне один медик, «кто это ценит?». Люди могут не ценить ваших усилий, капризничать, ворчать, и подозревать вас в чем-то дурном. Конечно, так ведут себя далеко не все – но и относительно немногих хватит, чтобы загнать человека в уныние, а то и цинизм. Представители власти (и депутаты, в частности) могут сталкиваться с претензиями и обвинениями либо вообще несправедливыми, либо вызванными решениями, которые принимали совсем другие люди.

    И в сети, и в реале очень легко нарваться на людей, которые убеждены, что власти (особенно местные) ничего не делают, а то, что делают – делают не так, что все они катаются как сыр в масле и нечисты на руку.

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    Во-вторых, власть (даже ограниченная) связана с серьезными соблазнами. Легко сделаться гордым и заносчивым, и воспользоваться своими возможностями не для служения другим, а для личного обогащения.

    Не потому, что человек при власти изначально плохой – а потому, что человек вообще слаб, и, чтобы устоять перед лицом искушения, ему нужна опора, которой в его жизни часто нет.

    Поэтому о такой опоре важно задуматься. Что побуждает человека нести это служение, смиренно принимать справедливую критику, терпеливо переносить несправедливую, и стойко противиться соблазнам?

    Для многих людей в нашей истории такой опорой было живое сознание того, что вся их жизнь проходит перед взором Бога. Пусть даже никто из людей не ценит того добра, которое они делают – Бог видит и оценит. Христос в притче о страшном суде говорит, что все, что мы делаем для наших нуждающихся ближних, мы делаем для Него.

    Служение людям есть, в конечном итоге, служение Ему.

    А государственное служение дает уникальную возможность послужить своим ближним и принести в мир много добра. Как говорит апостол Павел в Послании к ефесянам, «каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал» (Еф.6:8).

    Вскоре после Второй мировой войны философ Ханна Арендт заметила, что люди утратили веру в страшный суд – и из-за этого плохие люди потеряли страх, а хорошие – надежду.

    Для человека, который ищет воли Божией и с любовью служит своим ближним, Страшный суд означает надежду – никакое добро не пропадает, никакая стойкость перед лицом искушения не является тщетной, ценят вас люди или нет – Бог видит и ценит то, что вы делаете. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной российской ракеты
    Главком ВСУ Драпатый прибыл в Харьков с колумбийскими наемниками
    Войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    Экс-сотрудник СБУ раскрыл причину кровавой вражды украинских спецслужб
    Названа предварительная причина крупного пожара на Нерюнгринской ГРЭС
    Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером

    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ

    Бедная Молдавия так сильно хочет стать членом ЕС, что готова покупать более дорогой газ у европейских трейдеров. Эксперты говорят, что, по сути, Кишинев покупает все тот же российский по происхождению газ, только теперь в разы дороже. Это и стало основной причиной энергетического кризиса в стране. Какое решение есть у страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

    Перейти в раздел

    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

    Перейти в раздел

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации