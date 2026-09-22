При стрельбе у лицея в Турции пострадали четыре школьника

Четыре школьника пострадали при стрельбе из ружья у лицея на западе Турции

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел около Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза в районе Тургутлу провинции Маниса на западе Турции. По неустановленной пока причине неизвестный открыл огонь из ружья рядом с учебным заведением, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TGRT.

В результате стрельбы пострадали четыре ученика. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Раненым оказали первую помощь и направили их в больницу.

Полиция оцепила территорию лицея и начала расследование, правоохранители устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной при стрельбе в турецкой школе погибли четыре человека.

В апреле звуки стрельбы раздались в школе Кахраманмараша в Турции.