Минсельхоз объяснил рост цен на куриное мясо накопленными издержками

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость мяса птицы на российском рынке начала корректироваться после продолжительного периода относительно низких показателей, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры.

«При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства», – пояснили в министерстве. В августе 2026 года розничная стоимость охлажденных и замороженных кур достигла 263,6 рублей за килограмм, показав годовой рост на 15,8%.

Высокая конкуренция и значительные производственные мощности позволяют сохранять устойчивое предложение на внутреннем рынке. Предприятия продолжают принимать меры для повышения эффективности и сдерживания роста издержек. За первые восемь месяцев 2026 года российские сельхозорганизации произвели 4,4 млн тонн птицы в живом весе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку обоснованности оптово-отпускных цен на мясо птицы.

В первом полугодии продажи индейки в России выросли на 17%.

В прошлом году потребление мяса птицы в стране увеличилось до 26,4 кг на человека.