Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Минсельхоз объяснил рост цен на куриное мясо накопленными издержками
Минсельхоз России объяснил рост цен на мясо птицы накопленными издержками производства после длительного периода низкой стоимости.
Стоимость мяса птицы на российском рынке начала корректироваться после продолжительного периода относительно низких показателей, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры.
«При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства», – пояснили в министерстве. В августе 2026 года розничная стоимость охлажденных и замороженных кур достигла 263,6 рублей за килограмм, показав годовой рост на 15,8%.
Высокая конкуренция и значительные производственные мощности позволяют сохранять устойчивое предложение на внутреннем рынке. Предприятия продолжают принимать меры для повышения эффективности и сдерживания роста издержек. За первые восемь месяцев 2026 года российские сельхозорганизации произвели 4,4 млн тонн птицы в живом весе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку обоснованности оптово-отпускных цен на мясо птицы.
В первом полугодии продажи индейки в России выросли на 17%.
В прошлом году потребление мяса птицы в стране увеличилось до 26,4 кг на человека.