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Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что осуждение главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен было организовано Парижем с целью устранения ее как конкурента к президентским выборам 2027 года.
Медведев высказал мнение, что приговор в отношении Ле Пен был «быстро состряпан» Парижем, передает ТАСС. Он сделал соответствующее заявление в записи на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Зампред Совбеза напомнил, что суд во Франции признал Ле Пен, а также восемь депутатов Европарламента, виновными в растрате средств Евросоюза. По его словам, главная цель этого решения заключается в устранении одного из сильнейших политических конкурентов в преддверии президентских выборов 2027 года.
Медведев также заявил, что это решение полностью дискредитирует Пятую республику, и посоветовал французам подумать о создании шестой.
Напомним, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.
Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны», а спикер МИД России Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.