Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами

Tекст: Валерия Городецкая

Медведев высказал мнение, что приговор в отношении Ле Пен был «быстро состряпан» Парижем, передает ТАСС. Он сделал соответствующее заявление в записи на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зампред Совбеза напомнил, что суд во Франции признал Ле Пен, а также восемь депутатов Европарламента, виновными в растрате средств Евросоюза. По его словам, главная цель этого решения заключается в устранении одного из сильнейших политических конкурентов в преддверии президентских выборов 2027 года.

Медведев также заявил, что это решение полностью дискредитирует Пятую республику, и посоветовал французам подумать о создании шестой.

Напомним, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны», а спикер МИД России Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.