Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны»

Вице-премьер Италии Сальвини назвал приговор Ле Пен «объявлением войны» со стороны Брюсселя

Tекст: Дарья Григоренко

«То, что происходит с Марин Ле Пен, – это объявление войны со стороны Брюсселя. <...> Нас не запугать, мы не остановимся: полный вперед, подруга моя!» – написал Сальвини в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

Итальянский политик также добавил, что дела против Ле Пен и использование судов во Франции являются попыткой исключить ее из политической жизни. По его словам, к судам прибегают власти, которые боятся осуждения избирателей как во Франции, так и в других странах, например, в Румынии.

Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила о возможных протестах во Франции, сопоставимых с румынскими, на фоне политической нестабильности и дефицита бюджета.