Экс-глава МИД Австрии Кнайсль допустила протесты во Франции из-за дефицита бюджета

Tекст: Дарья Григоренко

Кнайсль, ныне руководительница центра G.O.R.K.I. СПбГУ заявила, что Франция может столкнуться с новыми протестами, аналогичными тем, что произошли в Румынии. Она указала на политическую нестабильность в стране, вызванную чередой смен правительств и значительным бюджетным дефицитом, передает ТАСС.

По словам Кнайсль, французский парламент уже с прошлого лета оказался в «настоящем болоте», а правительства сменяют друг друга так же часто, как это происходило во времена Третьей республики. Она отметила, что наихудший сценарий может включать перерастание парламентского конфликта во внепарламентское противостояние, что приведет к массовым уличным протестам.

Кнайсль также предположила, что Вашингтон может отреагировать на ситуацию во Франции «жесткими заявлениями», как это было в случае с речью сенатора Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Вэнс заявил тогда, что основная угроза безопасности Европы исходит изнутри, а не от России или Китая. По мнению экс-министра, ситуация во Франции даже более серьезна и несет большие последствия для страны и ЕС в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Евросоюза. В понедельник стало известно, что Ле Пен покинула зал суда в Париже, не дождавшись полного оглашения приговора по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента, сразу после объявления невозможности ее избрания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает ситуацию вокруг приговора лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но решение говорит о постепенном отступлении ЕС от демократических ценностей.