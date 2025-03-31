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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    31 марта 2025, 14:32 • Новости дня

    Кнайсль предупредила о возможных протестах во Франции после приговора Ле Пен

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль допустила протесты во Франции из-за дефицита бюджета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила о возможных протестах во Франции, сопоставимых с румынскими, на фоне политической нестабильности и дефицита бюджета.

    Кнайсль, ныне руководительница центра G.O.R.K.I. СПбГУ заявила, что Франция может столкнуться с новыми протестами, аналогичными тем, что произошли в Румынии. Она указала на политическую нестабильность в стране, вызванную чередой смен правительств и значительным бюджетным дефицитом, передает ТАСС.

    По словам Кнайсль, французский парламент уже с прошлого лета оказался в «настоящем болоте», а правительства сменяют друг друга так же часто, как это происходило во времена Третьей республики. Она отметила, что наихудший сценарий может включать перерастание парламентского конфликта во внепарламентское противостояние, что приведет к массовым уличным протестам.

    Кнайсль также предположила, что Вашингтон может отреагировать на ситуацию во Франции «жесткими заявлениями», как это было в случае с речью сенатора Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Вэнс заявил тогда, что основная угроза безопасности Европы исходит изнутри, а не от России или Китая. По мнению экс-министра, ситуация во Франции даже более серьезна и несет большие последствия для страны и ЕС в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Евросоюза. В понедельник стало известно, что Ле Пен покинула зал суда в Париже, не дождавшись полного оглашения приговора по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента, сразу после объявления невозможности ее избрания.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает ситуацию вокруг приговора лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но решение говорит о постепенном отступлении ЕС от демократических ценностей.

    30 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул подвиги Красной армии.

    Лавров считает, что такой подход является «печальной тенденцией» и нарушает нейтральность, которую должен соблюдать генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава организации, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что День памяти об освобождении Аушвиц был установлен благодаря подвигу красноармейцев, и подчеркнул важность признания их вклада. Министр также напомнил, что Гутерриш, как генеральный секретарь ООН, обязан соблюдать нейтралитет и стремиться к выполнению целей Устава ООН. Он подчеркнул, что должность генерального секретаря требует независимости от правительственных указаний и объективности в оценке исторических событий.

    Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

    Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

    Коментарии (54)
    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


    Коментарии (15)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

    Коментарии (55)
    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

    Коментарии (21)
    31 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

    Трамп заявил о попытке Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам

    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США обвинил Зеленского в том, что украинский лидер хочет «отойти от редкоземельной сделки». Если Зеленский решится на это, то его ждут «некоторые проблемы», заявил хозяин Белого дома. «Большие, большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, стороны уже достигли соглашения, а теперь Зеленский говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов. Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    31 марта 2025, 10:10 • Новости дня
    Американский броневик вытащили из болота в Литве
    Американский броневик вытащили из болота в Литве
    @ Valdemar Doveiko/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский броневик вытащили из болота в Литве, на это потребовалось шесть дней, задействованы были две спасательные машины и два бульдозера.

    Американский броневик М88 «Геркулес», утонувший на полигоне Пабраде в Литве, был извлечен из болота через шесть дней после начала спасательной операции, передает LRT. Министр обороны Литвы Довиле Шакалинене сообщила, что операция завершена, в ней участвовали две машины М88 и два бульдозера, которые помогли закрепить технику.

    В ночь на понедельник был зафиксирован второй трос, и операция началась около 2.45 утра, а завершилась в 4.30. На месте происшествия работают американские следователи и военная полиция Литвы. Детальную информацию о происшествии пока не разглашают.

    Министр подчеркнула, что за шесть дней целью было проведение поисково-спасательной операции. Это были учения армии США, и командир операции отвечал за планирование и действия, предпринятые в ходе учений. Как случился инцидент, станет известно позже по результатам расследования.

    Шакалинене также отметила, что в кризисный момент союзники показали, что работают как одна команда, и благодарила всех, кто предложил поддержку и помощь.

    На пятый день операции по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules из литовского болота возникли новые трудности – шагающий земснаряд, доставленный, чтобы размыть грязь, также застрял в трясине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что целый экипаж американской боевой машины внезапно исчез в Литве, прямо рядом с белорусской границей – и уже звучат подозрения о том, что за этим якобы может стоять Россия. На самом деле перед нами, скорее всего, трагическая случайность. Винить за которую, однако, можно только тех, кто зачем-то отправил американских военных за тысячи километров от дома, в Прибалтику.

    Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщала, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гибели исчезнувших в Литве солдат США преждевременно.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    30 марта 2025, 18:32 • Новости дня
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии

    Политолог Рар: «Зеленые» видят в России главного врага либеральной цивилизации

    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Немецкая партия «Зеленые» рассматривает Россию, как главного врага либеральной цивилизации. Поэтому они хотят законодательно запретить будущему правительству нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее сопредседатель фракции «Союз-90»/«Зеленые» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала идею о смягчении санкций против российской стороны.

    «Зеленые» – это та сила, которая прямо и нацелено ведет войну с Россией. Пока только идеологическую. Они принципиально, исходя из своего «фундаментального» мировоззрения, требуют поражения России, как главного врага либеральной цивилизации», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Зеленые» наотрез отклоняют все варианты договориться «по плану Трампа», и даже хотят законодательно запретить будущему правительству нормализовать отношения с Москвой», – добавил он.

    Ранее сопредседатель фракции «Союз-90»/«Зеленые» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала слова премьера федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о возможности смягчения санкций против России.

    Также она призвала председателя Христианско-демократического союза (ХДС), вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца «как можно скорее ликвидировать связи c Москвой» в его партии, пишет издание Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    По ее словам, «друзья Путина», такие как Кречмер, депутат Томас Барайс и замглавы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Ян Хайниш и их якобы пророссийский курс не должны влиять на переговоры о формировании правящей коалиции в Германии.

    Что касается Кречмера, то он критиковал отказ Берлина от смягчения санкционного режима против Москвы. «Он полностью устарел и совершенно не соответствует тому, что сейчас делают США. Если санкции причиняют больше вреда нам, чем противнику, стоит задуматься, действительно ли все сделано правильно», – сказал он. Политик также допустил, что Мерц сможет наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета Politico сообщала, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику. Это решение назвали историческим и означающим потерю политиком влияния в переговорах.

    При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах.

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    31 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России
    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной рынок колеблется, так как трейдеры оценивают угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против российской нефти, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине.

    Нефть на мировых рынках демонстрирует волатильность на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против российской нефти, сообщает Bloomberg.

    Трамп, находясь на борту Air Force One, заявил журналистам, что не думает, что Владимир Путин «нарушит свои обещания», что несколько смягчило его более ранние заявления о намерении ввести «вторичные тарифы» против России, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто.

    Контракт на нефть Brent на июнь остался практически без изменений, немного ниже 73 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate торговалась около 69 долларов. Трамп угрожает ввести так называемые ответные американские пошлины на импорт из других стран в течение недели, что может вызвать дальнейшую волатильность на рынке. Издание пишет, что Россия, являясь одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, играет значительную роль, и любые попытки наказать Путина могут иметь значительные последствия для мирового нефтяного рынка.

    Аналитик Gao Jian из Qisheng Futures Co. выразил сомнения, будут ли тарифы реализованы или останутся лишь «жесткими разговорами», учитывая масштаб российской торговли нефтью. В марте экспорт нефти из России достиг пятимесячного максимума, несмотря на санкции США против флота танкеров страны. Трамп также заявил NBC, что введет санкции, если соглашение по Украине не будет достигнуто и если это будет «вина России».

    Накануне Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

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    31 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Установлена личность стрелявшего в Мурманске

    Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался спасатель Владислав Завгородний

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, устроивший стрельбу с крыши дома в Мурманске, оказался сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, он сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщили в экстренных службах.

    Вечером в воскресенье в Мурманске произошла стрельба с крыши одного из домов. Стрелявшим оказался Владислав Завгородний, сотрудник ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». В экстренных службах города сообщили, что Завгородний находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Мотивы его поступка пока не установлены, но правоохранительные органы продолжают расследование.

    Ранее в Мурманске произошла стрельба, устроенная неизвестным с крыши дома, который стрелял по машине ППС.

    Сообщалось, что сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали злоумышленника.

    В результате действий мужчины, устроившего стрельбу, никто не пострадал.

    Коментарии (3)
    30 марта 2025, 23:50 • Новости дня
    Силовики нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске

    СОБР и ОМОН нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске

    Силовики нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске
    @ Росгвардия. Северо-Западный округ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали устроившего стрельбу с крыши дома, сообщила Росгвардия.

    Стрелявший нейтрализован «в ходе штурма крыши 14-этажного здания». Указывается, что мужчина вел «беспорядочную стрельбу», передает ТАСС.

    «Стрелок обезврежен. Спасибо правоохранителям за работу», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram.

    Позднее в экстренных службах региона уточнили, что стрелявший ранен.

    Напомним, в Мурманске неизвестный устроил стрельбу с крыши дома. Судя по поступившей информации, стреляли со здания бывшего общежития в самом центре города.

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    30 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Академик РАН прокомментировал ситуацию с неизвестным вирусом в России

    Академик Зверев сообщил, что ситуация с неизвестным вирусом прояснится в течение суток

    Tекст: Ольга Иванова

    Академик РАН Виталий Зверев выразил уверенность, что ситуация с неизвестным вирусом станет ясной в ближайшие сутки благодаря получению необходимых материалов от пациентов.

    Зверев заявил в интервью ИА Regnum, что ситуация с неизвестным вирусом вскоре прояснится. Он подчеркнул важность получения материалов от пациентов для идентификации возбудителя.

    Зверев отметил: «Для того чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это все прояснится, что это за возбудитель».

    Эксперт подчеркнул, что предварительные результаты исследований могут значительно ускорить процесс выявления и анализа вируса. Он также указал на необходимость дальнейшего мониторинга и изучения ситуации, чтобы предотвратить возможные последствия распространения вируса.

    Накануне Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.

    Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.

    Коментарии (2)
    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    31 марта 2025, 09:54 • Новости дня
    Могилу военкора «Известий» Федорчака осквернили в Крыму

    Вандалы подожгли могилу военкора Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    На кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции, сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале главы Нижнегорского района, инцидент произошел ночью на кладбище поселка городского типа Нижнегорский в Крыму. Вандалы подожгли могилу военного корреспондента газеты «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, а также могилы еще троих участников СВО.

    Глава Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства, причины и личности причастных к акту вандализма.

    Напомним, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. Похороны военкоров прошли в выходные.

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