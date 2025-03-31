Ле Пен покинула суд, не дождавшись конца приговора

Марин Ле Пен ушла из зала суда до оглашения приговора о фиктивном найме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», Марин Ле Пен стремительно покинула зал суда в Париже после того, как судья Бенедикт де Пертюи объявила о немедленном исполнении решения, исключающего ее возможность быть избранной в органы государственной власти. Это произошло до оглашения индивидуальных приговоров всем фигурантам дела, включая сроки и штрафы.

Толпа журналистов попыталась получить комментарий от Ле Пен, однако она вместе с политическими соратниками проигнорировала их и покинула здание суда на автомобиле.

До инцидента судья де Пертюи озвучила только часть приговора, касающуюся запрета Ле Пен на избрание. Остальные фигуранты дела о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента все еще ожидают объявления своих приговоров, которое еще не завершилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ле Пен признали виновной в растрате средств Евросоюза. Ле Пен выступила против передачи другим странам ядерного арсенала Франции. Ле Пен предсказала досрочные президентские выборы во Франции.