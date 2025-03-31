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Ле Пен покинула суд, не дождавшись конца приговора
Марин Ле Пен ушла из зала суда до оглашения приговора о фиктивном найме
Марин Ле Пен покинула зал суда в Париже, не дождавшись полного оглашения приговора по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента, сразу после объявления невозможности ее избрания.
Как сообщает РИА «Новости», Марин Ле Пен стремительно покинула зал суда в Париже после того, как судья Бенедикт де Пертюи объявила о немедленном исполнении решения, исключающего ее возможность быть избранной в органы государственной власти. Это произошло до оглашения индивидуальных приговоров всем фигурантам дела, включая сроки и штрафы.
Толпа журналистов попыталась получить комментарий от Ле Пен, однако она вместе с политическими соратниками проигнорировала их и покинула здание суда на автомобиле.
До инцидента судья де Пертюи озвучила только часть приговора, касающуюся запрета Ле Пен на избрание. Остальные фигуранты дела о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента все еще ожидают объявления своих приговоров, которое еще не завершилось.
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