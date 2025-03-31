Ле Пен признали виновной в растрате средств ЕС

Суд в Париже признал Ле Пен и партию виновными в растрате средств ЕС

Tекст: Вера Басилая

Суд в Париже признал лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европейского Союза. Однако суд еще не вынес решение о запрете для Ле Пен участвовать в президентских выборах, сообщает Bloomberg.

Ранее прокуроры требовали запрета на пятилетний срок, который мог бы помешать Ле Пен оспорить приговор. В ходе заседания суд также признал партию виновной в соучастии в схеме с использованием средств ЕС. Ле Пен отвергала все обвинения, заявляя, что преследование нацелено на ее «политическую смерть».

Следователи заявили, что средства предназначались для оплаты труда сотрудников Европейского парламента, но использовались для поддержки внутренней политики Франции. Это, по мнению следствия, противоречило назначению бюджета.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция может столкнуться с необходимостью досрочных президентских выборов из-за политической нестабильности и утраты влияния президента Эммануэля Макрона.

Газета ВЗГЛЯД писала, как правые силы Европы, в том числе «Национальное объединение» Марин Ле Пен, призвали к восстанию против власти «либерального фашизма».