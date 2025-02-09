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    9 февраля 2025, 18:10 • В мире

    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»

    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома Дональду Трампу, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки». Смогут ли правые выполнить поставленные на съезде задачи, главная из которых – «отвоевать» Европу у либеральных сил?

    Третья по величине фракция Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE) провела в Мадриде саммит правых сил, в котором приняли участие премьер Венгрии Виктор Орбан («Фидес»), Марин Ле Пен («Национальное объединение», Франция), Маттео Сальвини («Лига Севера», Италия), Герт Вилдерс («Партия свободы», Нидерланды), Сантьяго Абаскаль («Голос», Испания), сообщает The New York Times.

    Перед двухтысячной аудиторией в зале отеля Marriott Auditorium политики выразили поддержку политике главы Белого дома Дональда Трампа в части ограничения нелегальной миграции, гендерного разнообразия и «зеленой повестки» в приоритетности перед запросами экономики и промышленности.

    Лозунгом съезда стала измененная фраза Трампа: «Сделаем Европу снова великой», а главной целью – разработка альтернативных стратегий против Европейской народной партии (EPP), а также Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте.

    «Торнадо Трампа изменило мир всего за пару недель. Вчера мы были еретиками, теперь мы ­– мейнстрим», – заявил Орбан со сцены. Также он выступил против поддержки Киева за счет европейских налогоплательщиков. «Из-за Брюсселя мы отдаем свои деньги Украине в безнадежной войне», – напомнил политик.

    Он также выразил недовольство миграционной политикой ЕС. «Когда-то христианские короли Испании освободили страну от исламских захватчиков. Теперь в Мадриде начинается новая «Реконкиста», новое «восстановление Европы», – анонсировал Орбан.

    Вилдерс констатировал, что избиратели просят «выслать нелегальных мигрантов и преступников». «Вы были первыми, кто отбросил ислам и восстановил богатое наследие христианства в своей стране. Вот почему мы большие поклонники Испании», – обратился он к испанцам.

    «Мы будем защищать христианство и традиционные ценности. … Мы будем защищать традиционную и нормальную семью: мать, отца и много детей», – подтвердил Кшиштоф Босак, лидер польской «Конфедерации». Сальвини в свою очередь, так же, как и Трамп чуть ранее, раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения и Международный уголовный суд.

    «Европа – это не клетка, построенная в Брюсселе, не паранджа, не цензура, не зеленое самоубийство, не исламский терроризм, не дикая иммиграция! Европа патриотов – это свобода, безопасность, развитие, труд и сотрудничество», – добавил он.

    Избрание Трампа представляет собой «последнюю возможность для западного мира», заявила Афродита Латинопулу, депутат от греческой партии «Голос разума».


    «Евросоюз – это насос, который работает в обратном направлении. Он высасывает суверенитет из наших государств, чтобы институционализировать бессилие», – подчеркнула Ле Пен, добавив, что после инаугурации Трампа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

    Герберт Кикль («Австрийская партия свободы») присоединился к дискуссии по видеосвязи. «Люди повсюду восстают против центристов ЕС и левых идеологий», – отметил он, пообещав создать новую модель европейского сотрудничества, основанную на национальном суверенитете.

    В своих выступлениях участники раскритиковали либеральные элиты, выступили против «вторжения» мусульманских мигрантов в Европу и этнической замены коренных европейцев мигрантами, осудили «либеральных фашистов», которые заменили христианскую цивилизацию «больной сатанинской утопией».

    Они назвали лидеров ЕС «уродами», которые «хотят превратить детей в транс-фриков», а экономику намерены саботировать с помощью климатической повестки. «Зеленый курс мертв. Брюссель ведет нас к экономическому краху», – подчеркнул бывший премьер Чехии Андрей Бабиш (партия ANO).

    Испанский правый Абаскаль, со своей стороны, призвал «постоянно поддерживать связь с союзниками в Европе», пожелав Алис Вайдель («Альтернатива для Германии», AfD) успеха на предстоящих выборах в ФРГ.

    Участники поддерживают связь также с единомышленниками за океаном. Перед саммитом они встретились со специальным гостем – Кевином Робертсом, президентом Heritage Foundation, ведущего консервативного аналитического центра США. Кроме того, по видеосвязи перед участниками выступили президент Аргентины Хавьер Милей и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

    Оппонирующие правым силы тоже приняли участие в саммите, правда, весьма своеобразно. Во время речи экс-министра финансов Эстонии Мартина Хельме («Консервативная народная партия», EKRE) полуобнаженная активистка украинского движения Femen начала кричать: «Ни шагу назад в борьбе против фашизма!» На ее голом торсе было написано: «Сделаем Европу снова антифашистской!» Служба безопасности выставила ее из зала.

    Противники правых высказывались и в более цивилизованной форме. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) назвала саммит «шабашем ультрас», пишет Reuters. «Им не удастся добиться того, чтобы их черно-белое мировоззрение возобладало в этой стране», – предупредили социалисты.

    «Я думаю, что до победы правых сил в Европе еще далеко. Их лидеры в основном надеются на перемены в США, на поддержку их повестки со стороны Трампа. Но глава Белого дома сначала должен навести порядок в своей вотчине», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Конечно, правые чувствуют, что либеральные элиты и глубинное государство в Брюсселе, Париже и Берлине слабеют. Но объединиться под флагами Орбана или Мелони им удастся не сразу. Борьба либералов против правых будет ожесточатся. Более того, конфликт перерастет в культурно-политическое противостояние.  И пока силы сторон примерно равны», – добавил собеседник.

    «Безусловно, сейчас правые силы на подъеме в Европе, это началось еще при первом президентстве Трампа. Их сила видна по хорошим результатам Ле Пен на выборах, а Орбан де-факто вообще – один из самых влиятельных политиков в Европе», – подтвердил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Правые политические силы в Европе надеются, что динамика роста их поддержки сохранится в ближайшие четыре года и что у них будет особый канал связи с Трампом. Но, например, в Германии силы, противостоящие консерваторам, тоже организуются. Так что первым тестом для них будут, конечно, ближайшие парламентские выборы в ФРГ», – спрогнозировал аналитик.

    «В целом европейцы уже прошли стадию развития, когда политические процессы действуют только на национальном уровне. В регионе есть общая либеральная волна, консервативная, революционистская, интернационалистская. В этом смысле европейцы больше, чем одно конкретное государство. Поэтому в любом случае такие собрания имеют смысл и придают силу правым, даже если конкретные результаты будут не завтра», – заметил он.

    «Стоит отметить, что Россия никогда не прекращала диалог с правыми политиками Европы. У нас с ними общие подходы к вопросам, связанным с безопасностью, иммиграцией, которую Москва также рассматривает как довольно серьезную угрозу», – добавил собеседник.

    «В нулевых правые силы в Европе назывались маргинальными и были предметом анекдотов. Сейчас они перешли к стадии серьезного участия в жизни региона, а через 10 лет будут представлять собой большую политику. Что касается синхронизации их действий с победой Трампа, то я скажу так: если где-то гремит гром, почему бы не сказать, что он гремит в наших интересах?» – сказал Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

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